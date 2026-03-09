Mulher em motocicleta morre esmagada por caminhão em Parauapebas

Uma mulher identificada como Rosângela Carvalho Pereira morreu em um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta em que ela trafegava e um caminhão em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (9), no Bairro Nova Vida, na Rua Rui Barbosa.

Conforme as informações de testemunhas, a vítima conduzia a moto no mesmo sentido que um caminhão-tanque. A motociclista tentou realizar uma ultrapassagem, mas o caminhão teria projetado a cabine para o lado e, ao retornar, a vítima teria deslizado na pista e caído. A moto foi em direção ao meio-fio e a vítima acabou sendo arremessada para baixo do veículo pesado, sendo atingida na cabeça pelo pneu do caminhão. A testemunha, ainda abalada, classificou o ocorrido como uma fatalidade.

Logo após o acidente, agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) foram acionados para controlar o tráfego na área, enquanto equipes da Polícia Militar fizeram o isolamento do local. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram presentes para os procedimentos de investigação e perícia. Concluídos os levantamentos técnicos, o corpo de Rosângela foi recolhido e encaminhado para os trâmites legais. Parentes da vítima estiveram no local e, bastante abalados, acompanharam a atuação das autoridades.