Acidente de trânsito deixa um motociclista morto na zona rural de Parauapebas

Um homem identificado como Francisco da Rocha Ribeiro morreu após se envolver em um acidente de motocicleta na noite de domingo (8), na Estrada Jerusalém, na região da Palmares II, em Parauapebas. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

De acordo com informações policiais, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150 quando o acidente aconteceu, a cerca de cinco quilômetros da Vila Palmares II. A Polícia Militar foi acionada por outros condutores por volta das 19h e enviou uma guarnição ao local, onde confirmou a ocorrência. A vítima estava caída em uma área de mata às margens da via e a motocicleta ficou jogada na pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas os socorristas constataram que o motociclista já não apresentava sinais de vida. Equipes da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os procedimentos de remoção do corpo e demais providências de apuração. A motocicleta foi retirada do local por familiares da vítima. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.