Motociclista morre após colidir contra poste em Santarém

Um homem identificado como Cícero Andrey da Silva Lima, de 27 anos, morreu após perder o controle da motocicleta e colidir contra um poste na madrugada desta segunda-feira (9), em Santarém, no oeste do Pará. Testemunhas relataram que chovia forte na região no momento do acidente.

A colisão foi registrada na rodovia Fernando Guilhon, via que conecta a área urbana do município ao Aeroporto Internacional Maestro Wilson Fonseca. De acordo com informações da Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local perceberam o motociclista caído no chão e acionaram as autoridades para atender à ocorrência. Quando a equipe policial chegou ao ponto do acidente, constatou que a vítima já não apresentava sinais de vida.

Ainda segundo a polícia, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e confirmaram o óbito. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), que esteve realizando o levantamento inicial das circunstâncias do acidente. Ao que tudo indica, pelos vestígios materiais encontrados, o motociclista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu de forma frontal no poste de energia. Cícero Andrey estava com capacete, mas não resistiu às lesões e morreu ainda no local.

Em seguida, equipes da Polícia Científica do Pará realizaram os procedimentos periciais e providenciaram a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.