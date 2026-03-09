Jovem morre após ser esfaqueado durante festa em Marabá

Um jovem identificado como Jacks Lima da Rocha morreu após ser esfaqueado durante uma briga registrada na manhã deste domingo (8), em uma festa realizada em um sítio particular em uma área conhecida como “Tacho”, às margens do Rio Itacaiunas, no bairro Independência, em Marabá, no sudeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Conforme o portal Debate Carajás, a confusão ocorreu por volta das 6h30 e testemunhas relataram que a vítima foi atingida por golpes de faca durante a briga. Jacks chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e levado em um veículo particular em direção ao Hospital Municipal de Marabá. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

Ainda conforme o Debate, familiares informaram que Jacks trabalhava como caseiro do sítio onde a festa ocorria. Até agora, nenhum suspeito foi preso.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC disse que a Delegacia de Homicídios de Marabá investiga o caso e as equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.