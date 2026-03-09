Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Três dias após ganhar campeonato de futsal, homem é morto a tiros em Pacajá

No momento, as autoridades não confirmaram se a morte dele possa estar relacionada ao campeonato de futsal que havia conquistado

POLÍCIA
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O frentista Everlando Silva Pereira foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (9) no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu no posto de gasolina onde a vítima trabalhava, na sede do município.

Segundo testemunhas, um homem se aproximou de Everlando a pé e efetuou mais de cinco disparos à queima-roupa contra ele. A vítima morreu ainda no local. Um suspeito foi preso.

Após serem acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências, enquanto a Polícia Civil de Pacajá esteve no posto para dar início às investigações. Foram solicitadas perícias no local do crime, além da coleta de imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas.

Com base nas informações reunidas durante as diligências, os investigadores identificaram o suspeito de ter efetuado os disparos. Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil, com apoio do NAI de Tucuruí, e a Polícia Militar, o homem foi localizado ainda na sede do município.

De acordo com a polícia, testemunhas reconheceram o suspeito e as imagens das câmeras de segurança também contribuíram para a identificação. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

Everlando trabalhava há mais de quatro anos no posto onde foi assassinado e era conhecido por ser um funcionário tranquilo, segundo relatos divulgados pelo portal Confirma Notícia.

Além do trabalho como frentista, ele também era atleta de futsal e integrava a Associação Brandão Clube, equipe do município. Na última sexta-feira (6), o time havia conquistado um campeonato local.

Nas redes sociais, perfis ligados ao futsal lamentaram a morte do atleta. Em uma publicação, a seleção de Pacajá afirmou compartilhar “a tristeza pela irreparável perda” e prestou condolências aos familiares e amigos.

Até o momento, as autoridades não confirmaram a motivação do crime, e o caso segue sob investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

três dias

ganhar campeonato de futsal

frentista

morto a tiros

pacajá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ABSURDO!

Motociclista é flagrado em ato obsceno contra mulher no conjunto Tapajós, em Belém

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que homem, parado em uma moto durante a chuva, começa a se masturbar ao avistar a vítima caminhando pela rua

09.03.26 23h37

crime bárbaro

Filho é suspeito de matar o próprio pai e enterrar em cova rasa em Quatipuru

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (7)

09.03.26 21h04

polícia

Motociclista de 16 anos morre após colisão com ônibus em Ananindeua

Segundo testemunhas, o adolescente teria tentado realizar uma ultrapassagem no momento em que ocorreu a colisão com o ônibus

09.03.26 20h26

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de esfaqueamento após briga é preso em Novo Progresso

O caso foi registrado na noite de domingo (8), no bairro Santa Luzia

09.03.26 17h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ABSURDO!

Motociclista é flagrado em ato obsceno contra mulher no conjunto Tapajós, em Belém

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que homem, parado em uma moto durante a chuva, começa a se masturbar ao avistar a vítima caminhando pela rua

09.03.26 23h37

polícia

Motociclista de 16 anos morre após colisão com ônibus em Ananindeua

Segundo testemunhas, o adolescente teria tentado realizar uma ultrapassagem no momento em que ocorreu a colisão com o ônibus

09.03.26 20h26

POLÍCIA

‘Operação Key’ prende duas pessoas por tráfico de drogas em Itaituba

No momento das abordagens, os detidos alegaram que o material apreendido seria destinado ao consumo próprio

06.02.26 20h49

polícia

Foragido da Justiça por homicídio e ocultação de cadáver é preso em Anapu

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi capturado no momento em que andava de moto pelo centro da cidade

03.05.24 20h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda