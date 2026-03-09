Três dias após ganhar campeonato de futsal, homem é morto a tiros em Pacajá

O frentista Everlando Silva Pereira foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (9) no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu no posto de gasolina onde a vítima trabalhava, na sede do município.

Segundo testemunhas, um homem se aproximou de Everlando a pé e efetuou mais de cinco disparos à queima-roupa contra ele. A vítima morreu ainda no local. Um suspeito foi preso.

Após serem acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências, enquanto a Polícia Civil de Pacajá esteve no posto para dar início às investigações. Foram solicitadas perícias no local do crime, além da coleta de imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas.

Com base nas informações reunidas durante as diligências, os investigadores identificaram o suspeito de ter efetuado os disparos. Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil, com apoio do NAI de Tucuruí, e a Polícia Militar, o homem foi localizado ainda na sede do município.

De acordo com a polícia, testemunhas reconheceram o suspeito e as imagens das câmeras de segurança também contribuíram para a identificação. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pacajá, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.

Everlando trabalhava há mais de quatro anos no posto onde foi assassinado e era conhecido por ser um funcionário tranquilo, segundo relatos divulgados pelo portal Confirma Notícia.

Além do trabalho como frentista, ele também era atleta de futsal e integrava a Associação Brandão Clube, equipe do município. Na última sexta-feira (6), o time havia conquistado um campeonato local.

Nas redes sociais, perfis ligados ao futsal lamentaram a morte do atleta. Em uma publicação, a seleção de Pacajá afirmou compartilhar “a tristeza pela irreparável perda” e prestou condolências aos familiares e amigos.

Até o momento, as autoridades não confirmaram a motivação do crime, e o caso segue sob investigação.