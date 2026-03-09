Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre carretas esmaga carro e mata mulher em Itaituba

Dentro do automóvel, também estavam duas crianças, que conseguiram sobreviver

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o automóvel onde a vítima estava. (Foto: Reprodução | Portal Giro)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (18/3) nas proximidades do distrito de Campo Verde, em Itaituba. A vítima estava em um carro que ficou completamente esmagado após se envolver em uma colisão com outras duas carretas. Outras três pessoas ficaram feridas.

Conforme o Portal Giro, uma das carretas teria atingido a traseira do automóvel. Com a força da colisão, o carro foi empurrado para frente e acabou sendo prensado contra outra carreta que seguia à frente, ficando totalmente destruído.

Dentro do carro, estavam duas crianças, que foram retiradas com vida das ferragens durante o resgate. No entanto, ainda conforme o Giro, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Condutores que passavam pela via registraram imagens logo após o acidente. As outras vítimas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC disse que o condutor de uma das carretas foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. "Ele está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

colisão entre carretas

esmaga carro

mata mulher

itaituba
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

TRISTEZA

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

A informação foi confirmada por familiares da vítima nas redes sociais e também pelo advogado da família

12.03.26 20h17

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

DISCUSSÃO

Adolescente fica com faca cravada na cabeça após discussão com irmão mais novo em Portel

O jovem passou por exames para a realização da cirurgia de retirada do objeto

12.03.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda