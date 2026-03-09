Colisão entre carretas esmaga carro e mata mulher em Itaituba

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (18/3) nas proximidades do distrito de Campo Verde, em Itaituba. A vítima estava em um carro que ficou completamente esmagado após se envolver em uma colisão com outras duas carretas. Outras três pessoas ficaram feridas.

Conforme o Portal Giro, uma das carretas teria atingido a traseira do automóvel. Com a força da colisão, o carro foi empurrado para frente e acabou sendo prensado contra outra carreta que seguia à frente, ficando totalmente destruído.

Dentro do carro, estavam duas crianças, que foram retiradas com vida das ferragens durante o resgate. No entanto, ainda conforme o Giro, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Condutores que passavam pela via registraram imagens logo após o acidente. As outras vítimas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC disse que o condutor de uma das carretas foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. "Ele está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.