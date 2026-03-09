Capa Jornal Amazônia
Corpo em estado de decomposição é encontrado no rio Tapajós, em Itaituba

O cadáver foi localizado na tarde desta segunda-feira (9)

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo / O Liberal)

O corpo de um homem, que ainda não foi identificado pelas autoridades policiais, foi localizado na tarde desta segunda-feira (9) às margens do Rio Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada após um funcionário de uma empresa avistar um cadáver em avançado estado de decomposição preso à estrutura de um píer flutuante no porto do empreendimento.

Uma guarnição policial se deslocou até o local e confirmou a ocorrência. Até o momento, a vítima não teve a identidade divulgada, e o caso deve ser apurado pelos órgãos responsáveis. Além disso, não há detalhes se o corpo apresentava lesões que pudessem indicar que o caso se trata de um crime violento. Todos os detalhes serão apurados pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que "um boletim de ocorrência foi registrado na Seccional de Itaituba e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso e identificação formal da vítima", comunicou.

Palavras-chave

corpo encontrado em decomposição

morte em itaituba
Polícia
