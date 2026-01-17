Mulher trans é atacada a golpes de facão pelo companheiro em Itaituba, no Pará

De acordo com a Polícia Militar, a mulher trans, Luanna Colletto, foi encontrada com diversos golpes de facão, estirada no chão, mas lúcida, na madrugada da última sexta-feira (17), em uma casa, da 1ª Rua do bairro Walmilândia, em Itaituba, município do sudoeste do Pará.



As primeiras informações divulgadas por sites de notícias da região, informam que o crime ocorreu antes das 5h da madrugada, horário em que a vítima foi encontrada. Os agentes da PM que encontraram Colletto, informaram que ela apresentava, principalmente, duas perfurações nas costas, uma na boca, uma no pescoço e outra na região do peito.

A polícia também informou que Luanna, mesmo com sérios ferimentos, conseguiu relatar que o autor do ataque fez e o identificou como o seu companheiro, Gleison da Silva Alves. Ela disse que houve um desentendimento entre eles e, em seguida, ele a agrediu com o facão, surpreendendo-a com a extrema violência.

Gleison Alves fugiu e a polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro dele. Luana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.



A Polícia Militar informou, ainda, que realizou buscas nas proximidades, mas sem êxito até o fechamento da ocorrência. A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Delegacia da Polícia Civil da cidade de Itaituba.