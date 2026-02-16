Janja diz que desistiu de desfilar para evitar perseguição a Lula e escola de samba

A primeira-dama, Janja da Silva, afirmou que desistiu de desfilar pela Acadêmicos de Niterói por temer perseguição à escola e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" , em homenagem ao presidente, foi apresentado na avenida na noite do domingo, 15, no desfile do grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O desfile em ano eleitoral tem sido tema de polêmicas há semanas. O enredo da agremiação foi criticado pela oposição e o Partido Novo anunciou que acionará a Justiça Eleitoral para pedir a inelegibilidade do presidente.

Janja havia sido liberada para desfilar por não ocupar um cargo público, mas optou por apenas assistir ao desfile ao lado do marido.

O enredo da Acadêmicos de Niterói foi alvo de diversos questionamentos na Justiça que pediam que a escola fosse impedida de fazer o desfile sob alegação de propaganda eleitoral antecipada em ano eleitoral. Janja foi substituída no carro pela cantora Fafá de Belém.

Na nota divulgada, a primeira-dama destacou que "mesmo com toda segurança jurídica" de que poderia participar do desfile, optou por não fazê-lo "para estar ao lado da pessoa que ela mais ama na vida".

O presidente e a primeira-dama acompanharam o desfile no camarote da prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), e desceram na Sapucaí para cumprimentar integrantes das escolas.

Lula beijou o pavilhão de todas as escolas que passaram pela Sapucaí no domingo: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Em sua nota, Janja mencionou o fato de o presidente descer para apoiar a escola que o homenageou e classificou a agremiação como "extremamente corajosa" por "enfrentar tudo e todos" para levar o enredo para a avenida.

"Essa noite foi uma noite de celebração à cultura brasileira, ao presidente Lula e ao maior espetáculo da terra, que é o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro", finalizou Janja.