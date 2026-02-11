Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ideal seria direita a se unir para eleger Flávio Bolsonaro no 1º turno, diz Costa Neto

O presidente do PL avaliou positivamente os resultados das últimas pesquisas eleitorais

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, propôs nesta quarta-feira, 11, a união de candidatos da direita em torno do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A declaração visa decidir a eleição presidencial de 2026 ainda no primeiro turno.

Valdemar concedeu entrevista à GloboNews. Ele afirmou que "o ideal para nós seria nós nos unirmos no primeiro turno para decidir a eleição no primeiro turno. Nós temos certeza da vitória do Flávio".

Apesar da quantidade de pré-candidatos da direita, o presidente do PL avalia que o segundo turno da eleição de 2026 será entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Visão sobre o Segundo Turno e Pesquisas

Valdemar defende a união. "Ninguém tem dúvida de uma coisa. Quem estará no segundo turno - todas as pessoas entendem isso - é o Flávio Bolsonaro, porque leva o nome do Bolsonaro", declarou.

O presidente do PL avaliou positivamente os resultados das últimas pesquisas eleitorais. Ele disse que Flávio Bolsonaro deve acabar com a vantagem numérica de Lula quando aliados começarem a atuar na pré-campanha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

Flávio Bolsonaro

Costa Neto
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

Caso Master e do INSS começaram em governo que não detectava corrupção, diz ministro da CGU

Vinicius de Carvalho disse que casos das fraudes do banco Master e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram em governos que não detectavam corrupção

12.02.26 9h07

Justiça manda prender 8 vereadores no caso de prefeito acusado de ficar com 90% de desvios

11.02.26 22h13

Ex-presidente da Câmara, Arthur Lira anuncia que disputará o Senado por Alagoas

11.02.26 21h52

Procuradoria denuncia prefeito Manga como 'peça-chave' de organização criminosa em Sorocaba

11.02.26 20h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda