Ideal seria direita a se unir para eleger Flávio Bolsonaro no 1º turno, diz Costa Neto

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, propôs nesta quarta-feira, 11, a união de candidatos da direita em torno do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A declaração visa decidir a eleição presidencial de 2026 ainda no primeiro turno.

Valdemar concedeu entrevista à GloboNews. Ele afirmou que "o ideal para nós seria nós nos unirmos no primeiro turno para decidir a eleição no primeiro turno. Nós temos certeza da vitória do Flávio".

Apesar da quantidade de pré-candidatos da direita, o presidente do PL avalia que o segundo turno da eleição de 2026 será entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Visão sobre o Segundo Turno e Pesquisas

Valdemar defende a união. "Ninguém tem dúvida de uma coisa. Quem estará no segundo turno - todas as pessoas entendem isso - é o Flávio Bolsonaro, porque leva o nome do Bolsonaro", declarou.

O presidente do PL avaliou positivamente os resultados das últimas pesquisas eleitorais. Ele disse que Flávio Bolsonaro deve acabar com a vantagem numérica de Lula quando aliados começarem a atuar na pré-campanha.