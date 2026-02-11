Capa Jornal Amazônia
Motta diz que vai analisar 'todos' os pedidos de CPI

O deputado disse que a análise das solicitações será feita após o fim da instalação das comissões temáticas da Casa

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reafirmou nesta terça-feira (10) que seguirá a "fila" de análise para pedidos de CPIs. Ele se mostrou reticente sobre a instalação de uma comissão para investigar o caso Banco Master.

Motta declarou, em participação virtual na conferência do BTG Pactual, que o regimento permite apenas cinco CPIs funcionando simultaneamente na Câmara dos Deputados. "Nem tenho afirmado nem descartado", disse o deputado sobre a análise, reforçando que precisa cumprir o regimento e que analisará todos os pedidos postos.

Ele explicou que a análise dos pedidos de CPIs ocorrerá após a instalação das comissões temáticas da Casa. No ano anterior, nenhuma comissão foi instalada, mas agora, após as permanentes e especiais, a análise será feita sobre a instalação ou não das comissões parlamentares de inquérito.

Posição dos Deputados sobre o Banco Master

Um levantamento do Estadão, o "Placar da CPI do Banco Master", indica o posicionamento dos parlamentares. Até a noite de ontem, 319 dos 513 deputados (62%) são favoráveis à abertura da CPI. Apenas um deputado se manifestou contra, nove não quiseram responder e os demais não se pronunciaram.

Defesa das Emendas Parlamentares

Motta também defendeu o pagamento de emendas parlamentares. Ele reafirmou que os recursos estão seguindo as regras vigentes de transparência.

O presidente da Câmara declarou que há 100% de cumprimento do acordo entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso inclui transparência e rastreabilidade das emendas impositivas, de bancada e de comissão, com autoria e destinatário final conhecidos.

Motta enfatizou que eventuais desvios precisam ser punidos. Contudo, ele alertou que "criminalizar o acesso do parlamentar ao Orçamento por uma questão ou outra pontual de problema na execução não é justo". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

