'Mulher fitness perfeita', madrinha de bateria revela segredo para manter corpão: 500 ovos
A influenciadora Karol Rosalin revela que sua preparação exige estratégias específicas para suportar o samba, o peso da fantasia e a intensidade da bateria
Karol Rosalin, madrinha de bateria da Acadêmicos de Tatuapé, detalha a rotina rigorosa para aguentar o ritmo do Carnaval de São Paulo de 2026. A influenciadora revela que sua preparação não é comum, exigindo estratégias específicas para suportar o samba, o peso da fantasia e a intensidade da bateria.
Aos 25 anos, Karol Rosalin é conhecida por sua rotina fitness. Ela já foi chamada de “mulher fitness perfeita” pela inteligência artificial da revista Playboy Austrália, destacando sua dedicação à forma física.
Em meio à intensa preparação para sua estreia como madrinha, a influenciadora revelou um consumo surpreendente de aproximadamente 500 ovos. Esta estratégia alimentar é fundamental para a exigente estrutura física necessária ao grande momento.
Treinamento intenso para o Carnaval
Karol explica que o corpo precisa aguentar horas de ensaio, o peso da fantasia e a intensidade da bateria. Segundo a madrinha, a alimentação precisa acompanhar esse esforço, sendo crucial para a performance na Avenida.
Definição física e resistência
Além da alimentação, a influenciadora foca em exercícios físicos para obter resistência e força. Sua rotina busca simular o esforço exigido no Sambódromo, garantindo rendimento do início ao fim do desfile.
- Circuitos de alta intensidade.
- Corridas com mudança de direção.
- Exercícios de força com carga.
- Subida de escadas com peso.
- Treinos de estabilidade para sustentar a postura durante o desfile.
"Esse tipo de treino simula o esforço que a gente enfrenta na avenida. Não é só estética, é preparo para não perder rendimento do começo ao fim”, confirma Karol Rosalin.
Bastidores e expectativa para a estreia
A decisão de Karol Rosalin em revelar os bastidores do Carnaval 2026 é uma forma de mostrar o trabalho por trás das câmeras. “Muita gente vê só o resultado pronto. Existe um trabalho pesado antes, que começa muito antes do desfile”, ressalta.
Desfile da Acadêmicos de Tatuapé em 2026
A Acadêmicos de Tatuapé desfila no Sambódromo do Anhembi, no Carnaval de São Paulo. O enredo para 2026 é "Plantar para Colher e Alimentar: Tem Muita Terra sem Gente e Muita Gente sem Terra!".
A madrinha de bateria expressa a enorme importância de participar de algo tão grande e simbólico. “Eu sei do peso dessa responsabilidade e estou me preparando para honrar cada ensaio e cada ritmista. Quero viver essa estreia com entrega total”, finaliza.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
