'Mulher fitness perfeita', madrinha de bateria revela segredo para manter corpão: 500 ovos

Karol Rosalin, madrinha de bateria da Acadêmicos de Tatuapé, detalha a rotina rigorosa para aguentar o ritmo do Carnaval de São Paulo de 2026. A influenciadora revela que sua preparação não é comum, exigindo estratégias específicas para suportar o samba, o peso da fantasia e a intensidade da bateria.

Aos 25 anos, Karol Rosalin é conhecida por sua rotina fitness. Ela já foi chamada de “mulher fitness perfeita” pela inteligência artificial da revista Playboy Austrália, destacando sua dedicação à forma física.

Em meio à intensa preparação para sua estreia como madrinha, a influenciadora revelou um consumo surpreendente de aproximadamente 500 ovos. Esta estratégia alimentar é fundamental para a exigente estrutura física necessária ao grande momento.

Treinamento intenso para o Carnaval

Karol explica que o corpo precisa aguentar horas de ensaio, o peso da fantasia e a intensidade da bateria. Segundo a madrinha, a alimentação precisa acompanhar esse esforço, sendo crucial para a performance na Avenida.

Definição física e resistência

Além da alimentação, a influenciadora foca em exercícios físicos para obter resistência e força. Sua rotina busca simular o esforço exigido no Sambódromo, garantindo rendimento do início ao fim do desfile.

Circuitos de alta intensidade.

Corridas com mudança de direção.

Exercícios de força com carga.

Subida de escadas com peso.

Treinos de estabilidade para sustentar a postura durante o desfile.

"Esse tipo de treino simula o esforço que a gente enfrenta na avenida. Não é só estética, é preparo para não perder rendimento do começo ao fim”, confirma Karol Rosalin.

Bastidores e expectativa para a estreia

A decisão de Karol Rosalin em revelar os bastidores do Carnaval 2026 é uma forma de mostrar o trabalho por trás das câmeras. “Muita gente vê só o resultado pronto. Existe um trabalho pesado antes, que começa muito antes do desfile”, ressalta.

Desfile da Acadêmicos de Tatuapé em 2026

A Acadêmicos de Tatuapé desfila no Sambódromo do Anhembi, no Carnaval de São Paulo. O enredo para 2026 é "Plantar para Colher e Alimentar: Tem Muita Terra sem Gente e Muita Gente sem Terra!".

A madrinha de bateria expressa a enorme importância de participar de algo tão grande e simbólico. “Eu sei do peso dessa responsabilidade e estou me preparando para honrar cada ensaio e cada ritmista. Quero viver essa estreia com entrega total”, finaliza.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)