Paolla Oliveira pode reassumir posto de rainha de bateria da Grande Rio; entenda

O nome de Paolla Oliveira voltou a ganhar força nos bastidores da Grande Rio e pode mudar novamente o comando da bateria da escola de samba. Integrantes da agremiação dão como praticamente certo o retorno da atriz ao posto de rainha de bateria no Carnaval de 2027, hoje ocupado por Virginia Fonseca. As informações são do Jornal Extra.

Virginia foi anunciada como nova rainha em maio de 2025 e assume oficialmente o cargo no carnaval deste ano, após a saída de Paolla, que encerrou sua segunda passagem pela escola. A atriz desfilou como rainha entre 2009 e 2010 e, mais recentemente, de 2020 a 2025.

Para o carnaval de 2026, Paolla recebeu o título de rainha de honra, criado exclusivamente para ela. Ainda não há definição sobre qual será seu destaque no desfile.

Paolla deixou o posto principal para se dedicar às gravações do remake da novela “Vale Tudo”, no qual interpretou Heleninha Roitman, além de acompanhar o pai, José Everardo, diagnosticado com demência frontotemporal.

Nos bastidores, porém, outros fatores também teriam influenciado a decisão. Segundo o jornal, o cantor Diogo Nogueira, então namorado da atriz, ficou insatisfeito após não conseguir emplacar sambas-enredo na escola, o que teria gerado desgaste interno.

O término do relacionamento de Paolla com o sambista reforçou, internamente, a avaliação de que o retorno da atriz ao posto seria um movimento natural após 2026. A relação construída por ela com a comunidade e o respaldo da diretoria são apontados como diferenciais.