Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Paolla Oliveira pode reassumir posto de rainha de bateria da Grande Rio; entenda

Ex-rainha da escola de Duque de Caxias volta ao radar e bastidores indicam possível retorno ao posto atualmente ocupado por Virginia Fonseca

Hannah Franco
fonte

Paolla Oliveira de volta à Grande Rio? Ex-rainha pode destronar Virginia Fonseca em 2027 (Reprodução/Instagram)

O nome de Paolla Oliveira voltou a ganhar força nos bastidores da Grande Rio e pode mudar novamente o comando da bateria da escola de samba. Integrantes da agremiação dão como praticamente certo o retorno da atriz ao posto de rainha de bateria no Carnaval de 2027, hoje ocupado por Virginia Fonseca. As informações são do Jornal Extra.

Virginia foi anunciada como nova rainha em maio de 2025 e assume oficialmente o cargo no carnaval deste ano, após a saída de Paolla, que encerrou sua segunda passagem pela escola. A atriz desfilou como rainha entre 2009 e 2010 e, mais recentemente, de 2020 a 2025.

VEJA MAIS

image Paolla Oliveira sobre passada de coroa à Virginia: ‘Tudo que a Grande Rio me pedir, farei'
Os fãs da atriz reagiram com críticas e ironias nas mídias sociais

image VÍDEO: Paolla Oliveira fala sobre Virgínia Fonseca na Grande Rio: 'Somos mulheres muito diferentes'
Atriz se despede do posto de rainha de bateria da escola após seis anos e comenta decisão da agremiação

Para o carnaval de 2026, Paolla recebeu o título de rainha de honra, criado exclusivamente para ela. Ainda não há definição sobre qual será seu destaque no desfile.

Paolla deixou o posto principal para se dedicar às gravações do remake da novela “Vale Tudo”, no qual interpretou Heleninha Roitman, além de acompanhar o pai, José Everardo, diagnosticado com demência frontotemporal.

Nos bastidores, porém, outros fatores também teriam influenciado a decisão. Segundo o jornal, o cantor Diogo Nogueira, então namorado da atriz, ficou insatisfeito após não conseguir emplacar sambas-enredo na escola, o que teria gerado desgaste interno.

O término do relacionamento de Paolla com o sambista reforçou, internamente, a avaliação de que o retorno da atriz ao posto seria um movimento natural após 2026. A relação construída por ela com a comunidade e o respaldo da diretoria são apontados como diferenciais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Paolla Oliveira

Virginia Fonseca

Grande Rio

Carnaval 2026
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda