VÍDEO: Paolla Oliveira fala sobre Virgínia Fonseca na Grande Rio: 'Somos mulheres muito diferentes'

A atriz Paolla Oliveira, 43 anos, comentou pela primeira vez a escolha da influenciadora Virgínia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio, título que a artista ocupou durante os últimos Carnavais do Rio de Janeiro. Durante entrevista ao videocast "Conversa Vai, Conversa Vem", do jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira (4/9), Paolla respondeu a perguntas sobre a substituição e abordou o assunto com franqueza.

"Alguém ia ter que assumir. A Grande Rio tem 30 e poucos anos de história escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar ou apontar. Eles sabem o que estão fazendo", disse a atriz.

VEJA MAIS

Virgínia Fonseca foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio em maio deste ano. Ela assumirá oficialmente o cargo no Carnaval 2026, substituindo Paolla, que encerrou sua segunda passagem pela escola, a primeira foi entre 2009 e 2010, e a mais recente de 2020 a 2025.

Ao comentar a chegada de Virgínia no posto, Paolla foi direta ao apontar que as duas não têm uma relação próxima e que possuem visões diferentes. "Vou estar lá, vou passar a faixa para ela. Não conheço a Virgínia pessoalmente, só conheço a pessoa pública dela. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes", afirmou Paolla.

A atriz também evitou alimentar comparações ou rivalidades entre as duas mulheres. "Posto isso, não acho que nenhuma opinião que eu vá dar valha no sentido de criar um Fla x Flu entre rivalidades femininas. Pra quê?", completou.

Assista o trecho da entrevista:

Paolla destacou a importância do papel de rainha de bateria como algo que vai além do brilho na avenida. "É um posto que simbolicamente representa as mulheres daquela comunidade. E tudo que eu conquistei até aqui foi olhando para essas mulheres, escutando essas mulheres, foi estando perto, dando voz de uma maneira, com os meus vídeos, com a maneira que eu tinha de fazer, era enaltecendo a mulher como um todo e dentro do samba, com as possibilidades que elas tinham de libertação como a gente falou. Eu acho que isso é que é importante", declarou.

Ela também desejou sucesso a Virgínia na nova função: "Eu acho que ela tem que brilhar. O que eu desejo para ela, e seria para qualquer outra pessoa que assuma esse posto, que ela tenha amor, responsabilidade, dedicação com a comunidade como um todo, para além disso, com as mulheres", disse a atriz.

Mesmo deixando a função de rainha de bateria, Paolla não pretende se afastar do samba. "Vou arrumar um jeito. Carnaval tá em mim, Grande Rio tá em mim. Não sei exatamente onde [vou estar], isso tá me dando agonia", revelou.