Cultura

Mestre Fafá, da Grande Rio, lamenta morte de Mestre Damasceno: ‘Deixou um legado de paz e sabedoria’

Ele ainda prestou solidariedade à família, aos amigos e a todos os paraenses

Victoria Rodrigues
fonte

Mestre Damasceno faleceu após complicações decorrentes de um câncer em estágio de metástase. (Foto: Reprodução)

Dono de uma das vozes mais marcantes da cultura paraense, Mestre Damasceno morreu na madrugada desta terça-feira (26), no Hospital Ophir Loyola, em Belém. No início deste ano, o cantor marajoara foi um dos autores do samba-enredo da escola de samba Grande Rio no carnaval 2025. O mestre de bateria da agremiação, Fafá, fez um pronunciamento sobre a morte de Damasceno.

“Hoje a gente recebeu aqui a notícia do falecimento do Mestre Damasceno, um ícone da cultura do nosso país, um ícone de Belém do Pará. Pegou todos nós de surpresa, uma notícia muito triste. Mestre Damasceno foi um cara incrível, uma pessoa com uma energia absurda e com uma humildade sem igual, que deixou um legado de paz e de sabedoria”, revelou Mestre Fafá em uma gravação.

Ao final do vídeo, Fafá ainda prestou solidariedade à família, aos amigos e a todos os paraenses que tiveram a oportunidade de conhecer a sabedoria, a cultura e a musicalidade do Mestre Damasceno. “A todo o povo do Pará, os meus mais sinceros sentimentos. A toda a família do Mestre Damasceno e amigos, que o nosso grande mestre tenha uma passagem de luz e de paz”, finalizou Mestre Fafá.

Legado de Mestre Damasceno

Ao longo de sua vida, o Mestre Damasceno se tornou uma das maiores referências das toadas, do carimbó e da poesia oral marajoara. Natural da Comunidade Quilombola do município de Salvaterra, o artista paraense compôs mais de 400 músicas e foi o criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra, um tipo de manifestação do mês de julho que mistura arte quilombola e elementos amazônicos.

Em 2025, o artista compôs o samba-enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós junto com outros compositores da agremiação Grande Rio. Na manhã desta terça-feira (26), a escola de samba também publicou um vídeo em forma de agradecimento ao Mestre Damasceno no perfil oficial do Instagram da agremiação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Cultura
