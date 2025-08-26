Capa Jornal Amazônia
Morre Mestre Damasceno: Prefeitura de Salvaterra posta Nota de Pesar pelo 'guardião da cultura'

Produtor cultural, nascido em comunidade quilombola de Salvaterra, no Marajó, faleceu na madrugada desta terça (26), aos 71 anos de idade, e deixa legado à identidade amazônica

Eduardo Rocha
fonte

Mestre Damasceno: uma vida inteira dedicada à cultura da Amazônia (Foto: Divulgação / MinC)

A Prefeitura de Salvaterra, município que integra o Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, manifestou-se acerca do falecimento de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, ocorrio nesta terça-feira (26), em Belém. Ele tinha 71 anos de idade. Paciente oncológico, o mestre encontrava-se hospitalizado e acabou morrendo em decorrência de pneumonia e insuficiência renal.

Damasceno nasceu em 1954 na Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra. Ele se tornou referência no carimbó, nas toadas e na poesia oral. Criou o Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação junina que une teatro popular, cultura quilombola e elementos da natureza amazônica. Ao longo da carreira, contabilizou mais de 400 composições.

Nota

"A Prefeitura de Salvaterra manifesta profundo pesar pelo falecimento de Mestre Damasceno, ocorrido na madrugada desta terça-feira, 26 de agosto. Mestre Damasceno foi um grande guardião da cultura e das tradições do nosso município, deixando um legado de sabedoria, resistência e valorização da identidade marajoara. Sua dedicação e contribuição para a preservação da memória cultural de nosso povo jamais serão esquecidas", é comunicado na Nota da Prefeitura.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade, que hoje se despede de uma de suas maiores referências culturais. Que sua história continue a inspirar futuras gerações", conclui a nota a Prefeitura de Salvaterra.

