Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

A programação cultural do aniversário de Belém, que ocorre no dia 12 de janeiro, contará com uma extensa agenda e com shows gratuitos. Para aproveitar o fim de semana completo de programação, a celebração cultural será finalizada neste domingo (11), com a Domingueira Especial no Portal da Amazônia. Ao longo do dia, vão se apresentar Xand Avião, Carabao, Nosso Tom, DJ Méury e DJ Gigio Boy, além de ocorrer o primeiro grito de Carnaval com o Bloco Fofó de Belém.

As comemorações começaram no sábado (10), com a realização do “Dia Gospel”, no Portal da Amazônia. Davi Sacer e o Grupo Novo Som levaram celebração, fé, música e convivência para o espaço.

Hoje (11), o esperado da noite é Xand Avião, que sobe ao palco a partir das 22h; porém, a programação inicia às 15h30, com o grupo Nosso Tom. Em seguida, às 17h30, o Bloco Fofó de Belém entra na avenida, sob o comando de Elói Iglesias.

VEJA MAIS

“Um show bastante eclético [para domingo], com tecnobrega, marchinhas antigas, marchinhas novas, músicas da Anitta, da Gaby Amarantos. É uma mistura de banda com charanga, bem paraense. Também vou cantar músicas autorais do meu álbum ‘Iguana Maldita’ e sucessos como ‘Pecado de Adão’”, antecipa Elói Iglesias.

O bloco Fofó de Belém foi criado em 1996, após uma conversa de bar entre amigos que demonstraram o desejo de brincar o Carnaval à moda antiga. A primeira experiência foi intimista, com uma festa para poucas pessoas embalada por charangas.

“Fofó é um estado de espírito, um universo paralelo em que tu te reinventas através do Carnaval. Significa irreverência, exagero, deboche, liberdade de expressão e brincadeira carnavalesca. Muitas vezes, está ligado a fantasias extravagantes, humor e sátira, quebra de normas de gênero e expressão artística e popular”, explica Elói Iglesias.

Às 19h, se apresenta a DJ Méury; em seguida, às 20h30, é a vez do DJ Gigio Boy comandar o palco. Xand Avião se apresenta às 22h e, às 00h, é a vez do Carabao.

“É uma honra enorme! Belém sempre me recebeu com muito carinho, e eu tenho uma relação verdadeira com esse público, de muitos anos. Ser escolhido para cantar no aniversário da cidade é mais do que um show, é um reconhecimento dessa paixão. Eu fico muito feliz e emocionado, porque sei o quanto essa data é importante para quem é de Belém. Vou subir nesse palco com muita responsabilidade, alegria e vontade de celebrar junto com a cidade”, disse Xand Avião.

O artista faz shows recorrentes pelo Pará e essa conexão com o Estado já dura mais de duas décadas. Por conta disso, ele se diz honrado em estar cantando parabéns para Belém nessa data festiva, mas também antecipa que a apresentação será um presente para a capital paraense, com um repertório exclusivo.

“Cada show meu é diferente do outro, porque muita coisa acontece ali, na hora, no contato com o público. Eu sinto a energia da galera e vou conduzindo o show junto com eles. Belém é um público muito especial, intenso, que participa de verdade, então pode ter certeza de que esse show vai ser inesquecível. Pará, seu Comandante tá chegando com tudo, vai ser bonito demais!”, antecipa.

Xand Avião é conhecido por cantar forró eletrônico, além de ser dono de hits atemporais da música brasileira. Essa ligação com a música com batidas eletrônicas aproxima o seu ritmo das músicas paraenses, já que o tecnobrega bebe dessas batidas.

“Eu sempre digo que Norte e Nordeste são irmãos na música. A gente compartilha essa batida quente, essa música feita pra dançar, pra reunir pessoas e pra celebrar a vida. O tecnobrega, o brega, o forró… tudo nasce do povo, da rua, da festa popular. Belém tem uma força musical enorme e essa troca só fortalece a música brasileira como um todo. Fico muito feliz com o reconhecimento que a música do Norte vem conquistando; já era hora de as pessoas valorizarem essa cultura linda”, pontua o Comandante.

Essa junção de música eletrizante e calor humano dos belenenses é a receita perfeita para que os 410 anos de Belém cheguem com energia contagiante, e essas características animam também Xand Avião, que vem cheio de expectativa para a festa: “Belém não deixa ninguém cantar parado, é de outro mundo! É um público que canta junto, vibra, dança do começo ao fim, além do calor danado que contribui para formar essa atmosfera. Eu me preparo sabendo que vou precisar dar tudo de mim, porque a galera entrega tudo também. Em uma data como essa, o sentimento é ainda maior. O paraense tem uma energia única, verdadeira, e isso contagia quem está no palco.”

O Comandante já chega dedicando uma música para a Cidade Morena, que completa mais um ano de história nesta segunda-feira (12).

“Eu dedicaria minha nova música com Henrique & Juliano, ‘Não é o Lugar, é a Pessoa’, porque o público paraense é a prova viva de que essa mensagem faz todo sentido. Qualquer artista que se apresenta em Belém sai energizado pelo carinho e pela entrega da galera. No fim das contas, são as pessoas que fazem a diferença, e Belém mostra isso como ninguém”, finaliza.