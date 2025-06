Xand Avião exalta o Pará, Carabao e a Cachaça de Jambu: 'Bom demais!

O cantor Xand Avião agitou o público paraense com um comentário que fez em um show em Bragança, na última quarta-feira, 04, onde se apresentou como atração principal da noite no evento Arraial do Caeté, organizado pela prefeitura do município.

Durante sua apresentação, o cantor afirmou que é fã da aparelhagem Carabao e da cachaça de Jambu. O público ficou animado com as palavras do artista, que revelou ter vontade de conhecer os donos do Carabao.

"Eu passei o dia hoje, eu e o Luizinho, ouvindo Carabao. Mermao, aquele negócio e bão de mais...eu quando to em Fortaleza e começo a tomar uma, e tem que ser cachaça de Jambu...alguem arruma pra eu conhecer o Carabao?", disse Xand.

O vídeo que está viralizando nas redes sociais foi publicado pela página da própria aparelhagem, que agradeceu o reconhecimento do cantor.