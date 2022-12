Tirullipa pede desculpas após ser expulso da Farofa da GKay por assédio

O humorista Tirullipa publicou um vídeo nas redes sociais, na noite desta terça-feira (6), pedindo desculpas após ser expulso da "Farofa da Gkay" acusado de assediar uma das convidadas, desamarrando o biquíni dela. Ele afirmou que tentou fazer uma “brincadeira”, mas acabou se excedendo.

VEJA MAIS

"A festa vai continuar. Aproveitem a festa, é pra vocês, curtam aí. Peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras. O menos é mais e eu me excedi. Isso serve de aprendizado não só pra mim como para muitos outros comediantes de que o menos é mais, de fato. Eu passei do ponto, perdão. Desculpa, a minha intenção não foi essa. Só queria ter levado a alegria, mas infelizmente aconteceu isso. Perdão, boa festa a todos aí da Farofa", afirmou o comediante em dado momento do vídeo compartilhado.

Assista:

A expulsão foi confirmada em um comunicado postado no perfil oficial da Farofa, porém sem mencionar o nome do humorista.

"Devido episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na 'Farofa da Gkay', foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local", diz a nota.