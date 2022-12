Após expulsão de Tirullipa, organização da ‘Farofa da GKay’ emite pronunciamento: 'repúdio'

Após o episódio polêmico que envolve uma acusação de assédio contra Tirullipa, a organização da "Farofa da GKay" se pronunciou sobre o caso. Na tarde desta terça-feira (6), o humorista foi expulso do evento após uma influencer afirmar que teria sido assediada pelo comediante. Entenda.

VEJA MAIS

A polêmica teve início logo após uma atividade na piscina, que simulava a 'Banheira do Gugu', ser encerrada e a influencer Nicole Louise contar no Instagram que o filho de Tiririca teria desamarrado o biquíni dela e a deixado sem a parte de cima. Assista:

Após o humorista ser convidado a sair do evento, a produção da Farofa emitiu um comunicado repudiando a atitude que gerou revolta na web.

“Devido o episódio de assédio ocorrido na tarde de hoje na ‘Farofa da Gkay’, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local”, escreveram na nota.

Tirullipa ainda não se pronunciou sobre o caso. Além dele, os internautas também aguardam por um pronunciamento de Gessica Kayane, a GKay.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)