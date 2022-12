Farofa da Gkay: mulher aparece com 'seios gigantes' em vídeo e intriga internautas; confira

Um vídeo em que uma mulher aparece com "seios gigantes" na "Farofa da GKay" chamou a atenção de diversos internautas na web. O registro ocorreu no primeiro dia da programação, que mal começou e já alcançou grande repercussão entre famosos e anônimos. Após a divulgação das imagens, as pessoas ficaram intrigadas e curiosas para saber se aquilo era real.

VEJA MAIS

Nos registros que circulam pelas redes sociais, a mulher dos "seios gigantes" está na beira de uma piscina. Ao andar pelo local, a convidada da farofa chama atenção de todos que estão ao redor. As pessoas ficam intrigadas e passam a bater fotos e fazer vídeos da situação incomum. No entanto, ela estava usando uma blusa de "enchimento" nos seios.

Devido a peça ter o mesmo tom de pele que a mulher, quem enxerga de longe e com menos atenção cai na ilusão de ótica que os seios realmente são dela.

Confira:

Os internautas ficaram em alvoroço com a blusa e deixaram vários comentários em uma publicação do Instagram que mostrava a mulher. “Achei tendência”, disse uma. “Se fosse de verdade ela não iria conseguir pular assim não kkkkk nas costas dá pra ver a blusa", comentou outro usuário da rede social. “A coluna é resistente”, brincou outra pessoa. “Véii quem participa dessa farofa sai com história pra contar pro resto da vida”, “É real?”, escreveu ainda outro internauta.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)