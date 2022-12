Farofa da Gkay: Manu Bahtidão mostra todo talento cantando tecnobrega; veja o vídeo

Manu Bahtidão entregou no carisma, look e na voz. A cantora, convidada da “Farofa da Gkay”, subiu no palco e mostrou todo seu talento, na madrugada de hoje (06).

Ela cantou ‘Tic Bum’, música da ‘Companhia do Calypso’. Além de cantar, Manu ainda apresentou o gingado do tecnomelody.

Xand Avião fez o dueto com ela. “O @xandaviao como sempre um gentleman comigo”, escreveu Manu na publicação.

Com a agenda de shows intensa, a cantora não irá curtir os três dias da “Farofa da Gkay”. Hoje (06), Manu Bahtidão vai curtir seu último dia do evento. A “Farofa da Gkay” termina amanhã (07).

Manu Bahtidão e Xand Avião na Farofa da Gkay

A cantora compartilhou no seu perfil no Instagram o momento que recebeu o convite para participar do evento. Muitos fãs vibraram com a confirmação da presença dela nessa festa e tem acompanhado de perto tudo o que ela tem mostrado no seu stories.