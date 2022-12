Farofa da Gkay: primeira noite inicia com apresentação de Pedro Sampaio

Uma das maiores festas entre artistas e influenciadores digitais, a Farofa da Gkay, iniciou por volta das 22h30, desta segunda-feira (05). A primeira atração a subir no palco é o DJ Pedro Sampaio. A apresentação deve durar uma hora.

Assim que o DJ terminar a apresentação, será a vez de Pabllo Vittar e Luísa Sonza trazerem pop e funk para a Farofa. Para fechar o primeiro dia da Farofa, a aniversariante entra em cena, com o comandante Xand Avião.

VEJA MAIS

Nos próximos dias, os 400 convidados vão acompanhar as apresentações de Anitta, Ivete Sangalo e Leo Santana, sendo as duas cantoras já confirmadas. A programação acontece em um hotel de luxo, em Fortaleza, no Ceará, com transmissão ao vivo de shows pelo Multishow e Globoplay.

Além das atrações, o look da aniversariante Gkay deu o que falar. Veja!