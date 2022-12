Farofa da Gkay: veja os bastidores do dark room, o quarto do erotismo e sexo

Foi revelado os detalhes do famoso dark room, quarto escuro, do aniversário da humorista Gessica Kayane, a Gkay, em Fortaleza no Ceará. Além de elementos eróticos, a decoração deste ano da Farofa da Gkay tem sexshop incluso. A ideia é proporcionar experiências diferentes nas atividades sexuais. O aniversário da Gkay vai até a quarta-feira (07/12). Com informações do Gshow.

VEJA MAIS

O dark room é um espaço dedicado para as trocas afetivas entre os convidados, confinados em um hotel de luxo, na área litorânea de Fortaleza. A sala conta com brinquedinhos, fantasias e algema, além de uma king size totalmente forrada em seda vermelha. É possível entrar em dupla, casal, solteiro e trio. Tudo é válido, desde que tenham responsabilidade. Entre as regras estão: acesso restrito e proibido a entrada com qualquer aparelho eletrônico. O ambiente contará com a participação de famosos e DJs tocando no ambiente.

Veja as fotos dos bastidores do dark room, da Gkay:

(Foto: Leo Franco/AgNews)