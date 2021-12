Gkay conta que 'chamou 20 boys para pegar' e que estreou 'dark room' com ator

Após três dias de “Farofa da Gkay”, a influencer revelou o “balanço” do evento. Para o PodDelas, a aniversariante contou que "chamou 20 boys para pegar" durante as comemorações e revelou que estreou o "dark room" com o ator João Guilherme. As informações são do Splash, do UOL.

VEJA MAIS

"Nós fomos os primeiros a entrar e eu coloquei um segurança na porta. Mas não rolou, não dei. Ele é tímido", declarou a influencer, aos risos. O "dark room" foi um espaço fechado dentro da festança para que os convidados pudessem curtir com intimidade, já que não era liberada a entrada de celulares.

Os beijos de Gkay também foram para o cantor Felipe Amorim e o promoter Matheus Novinho, durante o evento realizado em um hotel de luxo de Fortaleza, Ceará.

A influencer também apareceu, em imagens publicadas nas redes sociais, beijando o cantor Kevi Jonny e o médico Gustavo Guimarães, durante uma brincadeira de Anitta.