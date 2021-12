Gkay e Carlinhos Maia fazem as pazes durante reencontro na Farofa

A última noite da ‘Farofa da Gkay’ foi marcada por novas emoções na madrugada desta quarta-feira (8), em Fortaleza, no Ceará. A humorista foi surpreendida com a presença de Carlinhos Maia no palco do evento. Os dois se abraçaram e choraram após três anos sem se verem pessoalmente, em virtude de uma briga que culminou no afastamento de ambos.

Com um buquê de flores em mãos, o marido de Lucas Guimarães rasgou elogios à atriz e influenciadora. “Isso não é um discurso sobre mim, hoje é completamente sobre você, sobre tudo que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher foda que você se mostrou ser, por todas as conquistas que eu tinha que assistir de longe, fingindo que não estava me importando”, disse ele.

Gkay, então, contou que eles já haviam feito as pazes, e relembrou a história deles quando assistiu ao reencontro entre Xand Avião e Solange Almeida na noite anterior. “Eu falei: ‘me reconciliei com uma pessoa esse ano que faz parte da minha história’. Lembrava muito da gente fazendo vídeo de forró, do quanto você me ajudou, de quando você estourou, me pegou pelo braço”, explicou ela.