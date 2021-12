Viih Tube garante que não pegou sapinho após beijar 46 pessoas na festa da Gkay

Viih Tube divertiu os fãs, Nesta quarta-feira (8), ao falar sobre os beijos que deu durante os três dias na Farofa da Gkay, no Ceará. A jovem revelou que ficou com 46 pessoas no evento.

"Não peguei sapinho, gente. Isso que importa", publicou a ex-BBB no Twitter. Mais cedo, Viih foi vista saindo do evento ao lado de Lipe Ribeiro. No vídeo em que ela fala sobre a quantidade de pessoas que beijou, Viih ainda brinca: "Não sobrou ninguém" , disse a ex-bbb.

Quem também beijou muito foi a dona da festa, Gkay. Em um novo vídeo, a influenciadora apareceu beijando o cantor Kevi Jonny. Além dele, ela também ficou com Novinho no segundo dia da Farofa.