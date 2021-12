Gkay revela que vendeu presentes para pagar despesas da 'Farofa'

Ao participar do programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, Gkay fez uma revelação sobre a conta da Farofa que fez em dezembro. “Estou devendo, Serginho. Não vou negar pra você. Eu fui fazendo. Povo falava, ‘bota tal cantor, chama Léo Santana’ aí eu chamava o Léo Santana. Aí ele topava. Aí chegava um negócio chamado rider técnico (de maneira simples, uma lista de materiais que serão utilizados). Léo Santana não cobrava, mas tinha esse negócio de rider técnico. Fui botando. Põe Safadão, botei Safadão. Fui botando os cantor [sic] tudo”, explicou ela.

Ela aproveitou para pedir uma ajudinha no programa. “Comida e bebida à vontade, open bar, open food. Hotel de graça. E aí agora tô devendo o povo. Querendo fazer um pix pra mim, vou receber de toda gratidão”, brincou. Gkay também contou que vendeu alguns presentes para ajudar na conta. Ela ganhou, por exemplo, um relógio Rolex, avaliado em mais de R$ 59 mil. “Vendi alguns presentes, não acho errado”, afirmou.

Convidada do programa, Juliana Paes lamentou não ter sido convidada. A influenciadora, então, revelou porque não chamou as grandes estrelas da TV. “Como é que eu chego em Fátima Bernardes e digo ‘bora, Fátima’? Eu não tenho coragem! A Farofa é um lugar que você tem que ir preparado mentalmente. Porque você vai ver coisas lá que talvez você não veja em outra parte do mundo nem da sua vida. Então é melhor preparar o convidado antes. Vamos dar um ano? Aí ano que vem chega o seu convite.”