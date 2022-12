Farofa da Gkay começa hoje (5): o que é, quem vai, onde vai ser e como funciona

A espera acabou e chegou o grande dia de um dos eventos mais esperados do ano por celebridades da internet. A Farofa da Gkay tem início nesta segunda-feira (5), com três dias de festa, que continua até quarta-feira (7). O evento comemora o aniversário da atriz, comediante, youtuber e influencer Gessica Kayane.

Quem é Gkay?

Gessica Kayane nasceu em Solânea (PB). Ela acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos em seu canal do YouTube. Gkay começou a gravar vídeos em 2013, incentivada por amigos e familiares. Em 2017, lança sua primeira turnê de stand-up por diversos estados do Nordeste, resultando em convites de famosos para participações em projetos.

O que é a Farofa da Gkay?

A Farofa da Gkay é o evento comemorativo de aniversário da influenciadora digital Gessica Kayane. Para a celebração, a famosa convida celebridades, influenciadores e até alguns anônimos, que concorrem a algumas vagas. Este ano, a festa chega a quarta edição, com um investimento de cerca de R$ 8 milhões, segundo a própria Gkay.

Onde vai ser a Farofa da Gkay?

A Farofa da Gkay ocorre em um hotel de luxo de endereço não divulgado na capital do Ceará, Fortaleza. Para chegar ao local, Gkay fretou um avião com capacidade para 216 passageiros que irá levar os convidados até o local do evento.

Esse é o segundo ano consecutivo que a “Farofa” ocorre em Fortaleza. Entre 2017 e 2020, o aniversário da influencer foi comemorado em um resort de João Pessoa (PB), que fechou durante o pico da pandemia da covid-19.

Como funciona a Farofa da Gkay?

No ano passado, Gkay parou a internet com a repercussão de sua festa. Briga por comida, performance no palco, tentativa de invasão do hotel por parte de fãs e muita pegação entre os famosos. A própria Gkay com o DJ Pedro Sampaio e os cantores João Guilherme e Bella Kaffer foram só alguns dos casais formados na festa. A ex-”BBB 21” Viih Tube, que confessou ter beijado 46 pessoas na “Farofa”, ganhou a fama de “beijoqueira”.

Entre os grandes momentos da edição de 2021, ainda está o reencontro dos ex-vocalistas do grupo Aviões do Forró, Xand Avião e Solange Almeida, que se reconciliaram no palco da festa e cantaram juntos.

Quem vai para a Farofa da Gkay?

Segundo a assessoria da Gkay, mais de 500 pessoas já receberam o convite para a edição da festa, que este ano veio em um saco de lixo, uma referência à marca Balenciaga. Entre os nomes confirmados, estão a cantora de tecnomelody, Manu Bahtidão, ex-participantes do “Big Brother Brasil”, como Gil do Vigor, Camilla de Lucas e Viih Tube, e shows da popstar mundial Anitta e outras atrações.

Veja alguns nomes já divulgados:

Atrações:

Anitta

Pabllo Vittar

Luísa Sonza

Ivete Sangalo

Pedro Sampaio

Wesley Safadão

Simone Mendes

Xand Avião

É O Tchan

Matuê

Léo Santana

Convidados:

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Kéfera Buchmann

Viih Tube

Eliezer

Jade Picon

Gabi Luthai

Gabriela Versiane

Gil do Vigor

Paulo André (P.A.)

Vanessa Lopes

Vivi

Juliano

Lucas Maciel

Vittor Fernando

João Guilherme.

Thaynara OG

Arthur Picoli

Camilla de Lucas

Álvaro

Renata Santti

Felipe Sena

Caick

MC Loma, Mirella Santos e Karoline Lima

Lívian Aragão

Narcisa Tamborindeguy

Fernanda Catania (Foquinha)

Onde assistir a Farofa da Gkay?

A Farofa da Gkay será transmitida ao vivo por meio do canal Multishow e da plataforma Globoplay.