Influenciadora paraense fala da sua experiência na “Farofa da Gkay”

Sabe aquele ditado “só quem viveu, sabe”? Faz muito sentido para os convidados da “Farofa da Gkay”. Iniciada em 2018, o evento é para brindar o aniversário da influenciadora Gessica Kayane. Desde a primeira edição, são três dias de festas e milhares de histórias para contar.

Para este ano, a Farofa vai superar todas as expectativas, de acordo com a própria influenciadora.

Quem esteve nas duas primeiras edições da “Farofa da Gkay” foi a influenciadora paraense Iryane. Depois de conhecer Gkay em uma viagem na Grécia, para uma marca, o convite chegou e ela literalmente “deu o nome”. “No último ano que eu fui, o de 2019, foi confusão demais. Eu perdi meu telefone lá, deu um bug que perdi tudo”, lembra Iry.

Em uma “Farofa” que ela esteve, a de 2018, o grande comentário foi o ménage da Bianca Andrade, a Boca Rosa. O assunto ficou por anos entre os mais comentados do evento, até que recentemente, a empresária confirmou que realizou a relação com Marina Ferrari e o ex-namorado, Gabriel Roncatti.

“Só se falava nisso nos corredores. Realmente rolou, a gente fala assim que 'o que acontece na Farofa, fica na Farofa’, porque realmente são coisas que envolvem pessoas muito famosas. Mas como ela já confirmou mesmo: rolou, inclusive, eu estava presente, não na hora da ménage (risos)”, contou.

“Tem muito Instagram de fofoca lá, tipo os maiores de comunicação, como Choquei, Cutucadas, Rainha Matos, enfim os maiores que a gente segue, ou seja, as notícias correm muito rápido. Então antes de sair em qualquer Instagram, o assunto já estava correndo no hotel, e a Boca Rosa estava no mesmo que a gente. Então quando saiu nas redes sociais, ficou meio que: quem comentou, quem foi que falou, quem soltou. Mas ela levou tudo de boa, só que na hora todo mundo levou um susto”, acrescenta Iry.

A paraense tem as melhores recordações dos dois eventos que participou, muito por conta da própria anfitriã que faz tudo ficar bastante especial. “Quando conheci a Gkay a gente teve uma conexão maravilhosa, na época ela tinha dois milhões de seguidores. Nós viajamos em agosto e ela já fez o convite”, explicou.

A “Farofa da Gkay” sempre ocorre no primeiro final de semana de dezembro, este ano vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro em Fortaleza (CE). “Na época, ela já fazia o burburinho porque sempre tiveram atrações boas, muitos influenciadores, de todo o Brasil. A Gkay dá um suporte bem grande para todo mundo, ninguém paga absolutamente nada, somente a tua passagem. Em relação ao hotel, alimentação, é tudo por conta dela, então assim é incrível mesmo, por isso que as pessoas fazem tanta questão de ir, porque ela realmente abraça quem ela convida”, relembra a influenciadora.

“Ela não poupa entretenimento para os convidados, então são três dias de mesmo. E assim, é todo mundo junto e misturado, não tem esse negócio de artista que tem um milhão, dez milhões ou 20 milhões de seguidores vai estar em um lugar privilegiado, diferente de alguém que tenha menos. É todo mundo literalmente junto, dormindo no mesmo hotel, acordando no mesmo hotel, tomando café junto. Ela não faz essa divisão com ninguém, é uma coisa que ela sempre faz questão de ter nas festas dela”, finaliza Iry.