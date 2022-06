Gkay manda recado para Sonia Abrão: "seu programa aí de m**da!"; veja o vídeo

Gessica Kayane, a GKay, usou o microfone da RedeTV!, para mandar um recado a Sonia Abrão, contratada da emissora. No aniversário de Simaria, nesta segunda-feira, 12, ela parou perto do repórter da emissora e disparou: “Ela nem sabe o que ela tava falando. Procura saber, amor, o que você tá falando antes de sair falando do povo, entendeu, nesse seu programa aí de m**da!".

Em seguida, GKay largou o microfone nas mãos do repórter e saindo andando

Para quem não lembra, Sonia Abrão questionou sobre o dinheiro fasto na “Farofa da GKay”, ao vivo no seu programa ‘A Tarde É Sua’.

“Olha, você falar que você vai gastar R$ 8 milhões em uma festa, em um país em que tem gente morrendo de fome é muita falta de consciência. Se é tão poderosa, gasta 4 (milhões), que é o que parece que custa a festa, e os outros 4 você ajuda um plano social de distribuição de alimentos para as pessoas que estão precisando”, disse a Sonia na ocasião.

Muitos internautas apoiaram a postura da influenciadora.