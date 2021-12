FOTOS: Confira uma lista dos famosos que passaram pelos dois dias da 'Farofa da Gkay'

A edição 2021 da 'Farofa da Gkay' está dando o que falar nas redes sociais e na imprensa que cobre celebridades, isso porque o evento reúne o maior número de pessoas famosas por metro quadrado já visto numa festa do tipo.

A 'Farofa...' teve sua primeira edição no ano de 2017, no estado da Paraíba, onde a influenciadora e humorista Gessica Kayane nasceu. Depois de ser cancelada em 2020, por conta da pandemia de covid-19, teve sua quarta edição transformada em um festival de música realizado no Ceará. O termo farofa significa festa sem 'frescura', segundo já explicou a própria influencer. Onde todos ficam a vontade e pode 'rolar de tudo'.

Este ano, por exemplo, há até um Dark Room, cheio de brinquedos eróticos para os convidados aproveitarem, e também uma prévia em pool party. Na festa também rola muita fofoca, afinal, são muitos famosos juntos no mesmo espaço. Este ano, por exemplo, uma das mais faladas é a ex-BBB Viih Tube, que foi flagrada beijando três pessoas: o ex-Fazenda Lipe Ribeiro e os influenciadores Isaías e Pepê.

Confira as fotos de Léo Rocha dos famosos que passaram pelo evento: