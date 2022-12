Viih Tube 'devolve' coroa para Bianca Andrade em Farofa da Gkay

Um dos eventos mais esperados e comentados entre as subcelebridades, a Farofa da Gkay, começou na última segunda-feira, 5, em Fortaleza. Um dos temas que mais geram repercussão na festa são os beijos que acontecem entre os influenciadores. Todos os anos algum convidado se mantém no pódio de pessoas que mais beijaram na Farofa. A do último ano foi a influenciadora Viih Tube, que beijou cerca de 46 pessoas.

Com todas as mudanças que aconteceram na vida da ex-BBB nos últimos meses, o relacionamento com o Eliezer e descoberta da gravidez, muito se questionou com quem a coroa da jovem iria ficar este ano. Já que na última festa, Bianca Andrade, que estava comprometida e tinha recentemente se tornado mãe, passou a coroa dela para Viih.

Na primeira noite da festa, as duas amigas registraram o momento juntas e brincaram ao "fazer a passagem" da coroa de uma para outra. Vale lembrar que Bianca está recém solteira.

Mesmo grávida da pequena Lua, Viih Tube fez questão de ir à festa junto com o namorado e pai da filha, o também e-BBB Eliezer. Além de aproveitar os lanches e comida, a influenciadora também fez massagem nos pés. "Na farofa passada eu nem ligava pra comida, nem sei o que tinha, só queria saber da bebida. E agora só da comida hahahaha, inclusive tem de tudo", disse ela.

No Intagram, a jovem aproveitou para elogiar o namorado. "Cansei um cadinho e ele fez até massagem em mim, deu água e está curtindo e eu sentadinha. Gente ele é tão cuidadoso comigo em tantos detalhes", contou.

"Acho que está ótimo, fiquei até às 4h, não esperei abrir o dark room. Já está doendo minhas costas, meu pé, estou me preservando para amanhã e depois de amanhã. O Eli ficou com a galera e falei: 'amor, volte muito bêbado, cheio de coisa pra contar, vai curtir', continuou a youtuber.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)