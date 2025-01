'Carabao Kids'? Vídeo de crianças cantando com aparelhagem em Belém; veja!

Após a repercussão do momento em que três meninos “tremeram” no palco da festa de aniversário de Belém, um vídeo de outras crianças cantando músicas da aparelhagem Carabao viralizou na capital paraense. O momento, compartilhado pelo perfil oficial da aparelhagem no Instagram, chamou a atenção de internautas pela animação dos pequenos. Assista abaixo:

Os pequenos cantaram as músicas “O Que Me Faz Te Amar” e “Minha Presa”, dos artistas Lucas e Camargo, respectivamente. “A nova geração vem forte”, diz a legenda da publicação. Nos comentários, internautas elogiaram a empolgação das crianças e a paixão pela música paraense expressada por elas. “Que vídeo lindo, consegui ver minha infância aí”, disse uma mulher. “Tá no sangue do paraense, não adianta”, afirmou outra. “A de rosa sentada já sofreu mas que eu”, brincou um usuário.

Apesar do encanto por parte de alguns internautas, houve quem comentasse também sobre "Conselho Tutelar", como ocorreu no vídeo das crianças no aniversário de Belém, que também gerou críticas por parte de algumas pessoas.

E você, internauta, o que acha?