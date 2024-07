Paraense de 7 anos viraliza ao escolher aparelhagem como tema de festa de aniversário

Um fã mirim da aparelhagem Carabao surpreendeu a web ao escolher o "Furioso do Marajó" como tema da sua festa de aniversário. Aos 7 anos, o pequeno Victor sonha em ser DJ e, segundo o pai, Flávio Mattos, ele é um grande admirador da aparelhagem.

O vídeo começou a circular no último sábado (20) e chamou a atenção dos internautas. O perfil oficial do Carabao repostou na última segunda-feira (22). Na legenda, o perfil da aparelhagem deseja parabéns para o aniversariante e chama para o "Carabao Kids", que ocorrerá no dia 31 de julho. Confira o vídeo:

Os seguidores da página reagiram nos comentários. "Criança paraense no seu dia menos fã do Carabao", disse um. "Um mini DJ Silvinho do Carabao hahahahaha", escreveu outro, marcando o DJ no post.

