VÍDEO: Funcionários de pizzaria fazem festa de aniversário para menino de 4 anos e emocionam web

Em um gesto de compaixão, funcionários da pizzaria Pizza do Fabio, localizada no bairro do Marco, em Belém, fizeram uma festa de aniversário para um menino de 4 anos, que não poderia comemorar, com direito a pizza de calabresa, velas, balões e música de parabéns. A história, que foi compartilhada nas redes sociais do restaurante, comoveu e inspirou os internautas.

Tudo começou quando a gerente da pizzaria, Viviane Raiol, caminhava em direção ao estabelecimento e ouviu uma conversa entre uma avó e seu neto na rua. O menino, chamado Pietro, perguntava ansiosamente se teria algo especial para comemorar, e a avó respondia que não. A cena tocou o coração da gerente, que imediatamente decidiu fazer algo para tornar o dia do menino especial.

Viviane os convidou para a pizzaria e, ao chegar lá, os funcionários se uniram para preparar uma surpresa emocionante para o aniversariante. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver a alegria estampada no rosto de Pietro ao receber uma pizza de calabresa com velas acesas e alguns balões. A avó, emocionada, não contém as lágrimas enquanto os funcionários cantam parabéns.

"No caminho até a pizzaria fui conversando com a avó, que foi me contando a história deles e que o garoto tinha perdido o pai durante a pandemia e que ele tinha mais dois irmãos", lembra Viviane, em entrevista ao OLiberal. "Eu perguntei se chegando em casa teria alguma coisa para ele e a senhora respondeu: 'Mas quando, minha filha, a gente não tem condições'", completou.

VEJA MAIS

Viviane conta que mobilizou toda a equipe da pizzaria para celebrar o aniversário do pequeno. "Eu fiz um comunicado à equipe que estava no salão, pedi um minuto da atenção de todos e disse: 'A gente tá recebendo uma pessoa muito especial aqui, que é o Pietro e hoje é aniversário dele'", relatou a gerente. "Foi quando todo mundo aplaudiu e a avó dele já ficou emocionada."

A história não termina aí. Comovidos com a situação da família, os funcionários realizaram uma coleta entre si e presentearam a avó com um valor em dinheiro para que ela pudesse comprar um presente para Pietro. Além disso, a família ainda ganhou bolo de pote e pizza doce para levar para casa e compartilhar a alegria com o resto da família. O pequeno aniversariantes ainda foi presenteado com dois carrinhos de brinquedo e fez questão de levar os balões para casa.

"Ela [a avó] ficou muito comovida, chorou muito. Foi um momento que aqueceu o coração de todos que estavam lá, a equipe também se emocionou", conta Viviane.

A gerente ressaltou que fez a boa ação porque sabia que os proprietários e a equipe teriam a "mesma bondade". A empresária Josilene Casseb, proprietária do estabelecimento, disse que a iniciativa a emocionou e a deixou orgulhosa da equipe que fez o gesto. "Senti como se tivesse cumprindo a nossa missão como gestores, desenvolvendo o DNA de amor ao próximo em cada um deles. Senti orgulho de todos!", disse.

Josilene também revela que, inicialmente, teve receio de compartilhar a história nas redes sociais, mas que decidiu fazê-lo para inspirar mais pessoas a praticarem o bem. "Entendi que com o dia a dia corrido, muitas vezes não conseguimos prestar atenção nas necessidades do próximo. Então, assim como a Viviane teve a sensibilidade de ouvir e ser resposta na vida dessa pequena criança, entendi que todos nós podemos ser", desabafa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)