'Deus entende?': idosa analfabeta emociona ao rabiscar oração e perguntar se Deus a compreende

Uma idosa nordestina emocionou a web após viralizar com seu ato de fé um tanto inocente. Dona Expedita, de 86 anos, é analfabeta e, por não saber ler nem escrever, passou a rabiscar orações em um caderno para "não esquecer" as súplicas que aprendeu durante a vida.

A comoção se deu após Antônia, neta mais velha da idosa, compartilhar o caso nas redes sociais. No vídeo, Antônia mostra o diário da avó e explica a situação aos seguidores. "Minha avó é analfabeta, mas escreve as orações num caderninho e me perguntou se Deus entende".

"Claro que entende tudo, vó. Deus entende", completou a neta, emocionada. Veja:

"O senhor sabe que eu não sei ler, mas eu leio com fé", explica Expedita folheando o caderno. No perfil do Instagram com pouco mais de 2 mil seguidores, o @antoniaevohexpedita, Antônia compartilha outros vídeos com momentos fofos da avó.

Analfabetismo

Em março deste ano, o Globo informou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) sobre educação de 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostram que o Brasil ainda tem 9,3 milhões de analfabetos.

Desse grupo, 8,3 milhões têm mais de 40 anos. O Nordeste, porém, é a região que ainda tem mais pessoas analfabetas proporcionalmente. São 11,2% contra 2,8% do Sul ou 2,9% do Sudeste.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com