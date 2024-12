VÍDEO: Aluna desfila ao som do Carabao na formatura do ABC em Belém

Alice, uma estudante de um colégio particular de Belém, desfilou na sua formatura do ABC (séries infantis) ao som do "Furioso Carabao", aparelhagem do Pará, no último domingo (22/12). Durante a sua entrada no tapete vermelho, ela e a música animaram todos os que estavam presentes, arrancando gritos e aplausos na hora de fazer o "treme". Veja o vídeo:

No vídeo, a estudante, que está com um vestido de princesa, chega a gritar "Carabao" com o DJ. Além disso, ela dança a música com o típico "treme".

Nos comentários da publicação, as pessoas comentaram o vídeo fofo: "Linda de perfeita essa bonequinha". Outras pessoas já imaginaram como vai ser no futuro: "Na formatura do ensino médio, vai ser a playlist completa". Algumas pessoas falaram sobre a escolha da música: "Tem bom gosto essa princesa". "A paraense raiz mais fraca", disse uma pessoa por conta da exaltação da cultura paraense. Enquanto isso, era quase unânime nos comentários: "Linda você arrasou".

