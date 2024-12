Ana Hickmann e Edu Guedes compartilham fotos do primeiro Natal juntos; veja

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes compartilharam os registros do primeiro Natal juntos. Entre fotos e vídeos, o casal publicou imagens de momentos em família e da ceia. Alezinho, 7 anos, filho de Ana com Alexandre Correa, e Maria Eduarda, 15 anos, fruto do casamento de Edu com Daniela Zurita, participaram do festejo.

Maria Eduarda, Edu Guedes, Alezinho e Ana Hickmann (Reprodução / Instagram)

“Nosso primeiro Natal juntos!! Foram muitos encontros da família. Todos com muito amor e alegria”, escreveu o casal no Instagram. Nos comentários, admiradores falaram sobre a felicidade de Ana Hickmann e Edu Guedes, e desejaram boas coisas à família. “A felicidade estampada no olhar dessa nova família que se formou”, disse uma internauta. “A lágrima no cantinho do meu olho não aguentou. Que família linda e esse brilho reinando no rostinho de vocês”, afirmou outra. “A paz reinando na vida de todos. Enfim Ana e Alezinho na família certa, que Deus continue abençoando”, declarou uma seguidora.

Confira abaixo mais registros do primeiro Natal de Ana Hickmann e Edu Guedes

