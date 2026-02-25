A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seguidores na tarde desta quarta-feira (25) ao compartilhar uma série de fotos nas redes sociais em que aparece de topless. Aos 30 anos, a artista publicou os registros no Instagram em meio a uma reflexão sobre cuidados pessoais após o período de carnavalesco.

VEJA MAIS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja Instagram/ marinaruybarbosa

Nas imagens, Marina cobre os seios ora com os braços, ora com os cabelos. " O Carnaval acabou, mas o autocuidado segue firme", escreveu na legenda de uma publicidade.

A postagem repercutiu entre os fãs, que deixaram elogios nos comentários. "Perfeita", disse um internauta. "Você é a mais linda do mundo", apontou outra.