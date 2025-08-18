Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Nesta segunda-feira (18), o streaming Prime Video divulgou as primeiras imagens da atriz Marina Ruy Barbosa caracterizada como Suzane von Richthofen no teaser da série “Tremembé”, que ainda não tem data oficial de lançamento. A produção abordará a história de criminosas famosas que cumpriram pena na penitenciária do interior paulista.

Assista ao vídeo:

[instagran=DNgFdwevLxG]

VEJA MAIS

No material divulgado, Marina aparece interpretando Suzane, condenada por planejar e executar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, aos 18 anos, crime cometido com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Christian. Os irmãos Cravinhos serão interpretados por Felipe Simas e Kelner Macedo, respectivamente.

“Eu não tenho mais família, não tenho mais mãe. Eu tenho certeza que se ela estivesse viva, ela viria me visitar. Às vezes eu sinto que ela me protege aqui dentro. Sinto uma falta dela. No domingo, as minhas amigas recebem visita dos pais, e eu não recebo visita de ninguém. Isso é muito triste”, diz Marina no monólogo.

A trama se passa na Penitenciária Feminina de Tremembé, conhecida por abrigar detentas envolvidas em casos de grande repercussão nacional. Além do caso Richthofen, a série abordará outras histórias criminais que tiveram grande impacto no país.

O elenco da produção inclui Carol Garcia como Elize Matsunaga, Letícia Rodrigues no papel de Sandrão, Lucas Oradovschi interpretando Alexandre Nardoni, Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá e Anselmo Vasconcelos no papel de Roger Abdelmassih.