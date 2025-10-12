VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um momento inusitado durante a Trasladação do Círio de Nazaré, realizada no último sábado (11), em Belém. Nele, romeiros na Avenida Nazaré aparecem animados ao som do brega "Ao Pôr do Sol", do cantor Teddy Max, durante a procissão. Confira:

Segundo a legenda do vídeo, a intenção era mostrar ‘o paraense no seu momento mais franco’. A música foi executada pelo DJ Dinho Tupinambá, que tocava a partir de uma sacada na avenida, em uma tentativa de tornar o percurso da procissão mais leve e aliviar o cansaço dos promesseiros, tradicionalmente embalados por canções católicas durante o percusso.

O registro gerou opiniões divergentes nas redes sociais. Alguns internautas criticaram a iniciativa. "Isso virou bagunça. A Diretoria do Círio tem que parar com isso. É um momento de fé, não de bagunça", disse uma internauta.

Outros consideraram a situação sem problemas, destacando que a música não contém palavrões. "Não vejo nenhum problema nisso. Não é uma música com palavrões, é apenas uma música", comentou uma seguidora. Uma terceira opinião ressaltou o aspecto cultural local: "Isso é o puro suco do paraense, gente".