VÍDEO: Pai emociona ao agradecer a Nossa Senhora pela saúde do filho durante Trasladação

Durante o fim da Trasladação do Círio de Nazaré, na noite do último sábado (11), próximo à Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, em Belém, um pai emocionou os fiéis ao erguer o filho nos braços e agradecer à Padroeira pela recuperação da saúde do menino. Em voz alta, no meio da multidão ele agradeceu pela vitória alcançada enquanto a Berlinda passava.

Assista ao vídeo:

“A Senhora me atendeu”, iniciou ele com a voz embargada “Mãe! Eu não sei de nada. Quem sabe Deus. A senhora intercedeu. Está aqui o meu filho. Está aqui o seu filho. Obrigado, mãe, por ter recuperado a saúde do Leonardo”, disse, erguendo a criança.

“Ele está teimoso, mas ele está aqui com vida”, disse o homem, não identificado, diante da multidão que acompanhava a procissão.

O registro foi compartilhado no TikTok pela internauta Camila Castro, que acompanhava a procissão. Ela destacou que, apesar de ter crescido em um lar evangélico, sempre participou do Círio e se emociona com a fé dos participantes. “Porque não tem como não se emocionar quando Nossa Senhora passa… o coração bate mais forte, a lágrima vem, e a gente sente algo diferente, difícil de explicar”, escreveu.