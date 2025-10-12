Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Anjos de Resgate dedica show em Belém ao integrante que se recupera do câncer

Grupo católico celebrou 25 anos de carreira com show gratuito na Concha Acústica da Praça Santuário

Amanda Martins
fonte

Banda católica Anjos de Resgate na abertura do Círio Musical 2025 (Cristino Martins / O Liberal)

A primeira noite do Círio Musical 2025 reuniu milhares de fiéis e admiradores na Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém, na noite deste domingo do Círio de Nazaré (12). A abertura do evento, que integra a programação oficial da festividade e é realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), foi comandada pela banda católica Anjos de Resgate, que trouxe à capital paraense a turnê comemorativa de 25 anos de carreira. Os shows são gratuitos e começam todos os dias a partir das 20h.

O grupo, conhecido e querido pelo público paraense, foi recebido com muitos aplausos. Durante o show, o vocalista Diego Tiguez conduziu momentos de louvor e interação com o público. “Quem recebeu graças dos céus? Bate na palma da mão!”, disse o cantor, arrancando reações entusiasmadas da plateia.

Registros do show:

Anjos de Resgate dedica show em Belém ao integrante que se recupera do câncer

No repertório, sucessos como “Inspiração de Amor” emocionaram os presentes. Diego também dedicou a apresentação ao integrante Marcelo Duarte, tecladista da banda que se recupera de uma cirurgia contra um câncer. “Essa noite é por ele e por todos que acreditam na força da fé”, declarou.

A farmacêutica Adriane Carneiro, de 31 anos, integrante do fã-clubeSomos Anjos pela Fé’  estava com todo o grupo na frente do palco para curtir o show. "A gente acredita muito na música como o poder de conectar no amor orgânico, que nasce todos os anos. A gente acompanha a banda há 15 anos. Vamos comemorar nossos 15 anos com eles fazendo 25 de carreira, é gratidão demais", afirmou. 

image Fãs da banca católica Anjos de Resgate (Cristino Martins / O Liberal)

O grupo nasceu pela amizade entre as integrantes que se reuniam sempre na frente do palco nas apresentações do Anjos de Resgate no Círio Musical. "Foi um grupo pequeno que foi surgindo da nossa amizade e se fortaleceu através deles. Estar aqui mais uma vez, a gente tanto se une como agradece a Deus e Nossa Senhora de Nazaré", enfatizou.

A música para a farmacêutica melhora sua vida de diversas maneiras. "Em todos os sentidos, quando estou triste, quando estou feliz, ela está lá. Eles estão na minha playlist favorita. Eles me salvaram de situações que eu me vivi sozinha, com uma pregação e uma palavra que me tiraram de situações que eu não daria conta", agradeceu.

Formada pelos irmãos Diego e Demian Tiguez, além de Marcelo Duarte, que neste ano não participou da apresentação, a banda recebeu no palco a visita especial da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem saiu do Altar Central somente para a ocasião, recebendo orações e aplausos do público. Após o momento, a imagem retornou à Basílica Santuário e poderá, a partir de segunda-feira (13), ser visitada normalmente no Altar localizado na Praça Santuário, das 8h às 21h. 

O Círio Musical segue até o dia 25 de outubro.  A programação reúne artistas católicos locais e nacionais, em noites de fé, devoção e música para o público paraense.

Saiba quem serão as próximas atrações:

Além da abertura com Anjos de Resgate, o Círio Musical 2025 contará com uma programação diversificada, reunindo grandes nomes da música católica nacional e internacional. Uma das novidades deste ano é a participação do cantor e missionário sul-coreano Junho Chu, que se apresenta no dia 17 de outubro. Reconhecido por suas interpretações emocionantes e pela presença marcante nas plataformas digitais, o artista tem conquistado fiéis no mundo todo com músicas como “Oração da Mãe” e “Terra Seca”.

O Ministério Seráfico, grupo paraense formado em 2014, se apresenta no dia 16 de outubro. Já o cantor Flávio Vitor, que sobe ao palco no dia 19 de outubro, apresentará músicas do álbum “O Fogo não se apagou”, com destaque para as canções “Queima de novo” e “Yeshua”, além de faixas inéditas.

Entre os outros nomes confirmados para outros dias de programação estão Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Adriana Arydes, Tony Alysson, Thiago Brado, Dunga, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida e Sementes do Verbo.Já o encerramento, marcado para 25 de outubro, será comandado pelo Padre Francisco Cavalcante, ao lado do Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.

Confira a programação completa:

  • 13/10 – Eliana Ribeiro
  • 14/10 – Semente do Verbo e Vida e Cruz
  • 15/10 – Dunga
  • 16/10 – Ministério Seráfico
  • 17/10 – Junho Chu
  • 18/10 – Thiago Brado
  • 19/10 – Flávio Vitor
  • 20/10 – Missionário Shalom
  • 21/10 – Rosa de Saron
  • 22/10 – Adoração e Vida
  • 23/10 – Tony Alysson
  • 24/10 – Adriana Arydes
  • 25/10 – Padre Cavalcante e Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

 

Cultura
.
