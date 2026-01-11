Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A atriz Titina Medeiros, de 48 anos, morreu nesse domingo (11). Famosa pelos papéis em "Cheias de Charme” (2012) e "No Rancho Fundo” (2024), a artista lutava contra um câncer no pâncreas. Titina deixa o marido, o ator César Ferrario, com quem esteve por quase 20 anos.

O papel de destaque da artista foi o seu primeiro em novelas, como Socorro em "Cheias de Charme". A personagem eram "personal colega" de Chayene, vivida por Cláudia Abreu. Na produção, Titina contracenava com César, que interpretava o par romântico de Socorro, Muran.

Titina, na verdade, se chama Izabel Cristina de Medeiros. Nascida em 1977, a atriz é natural de Currais Novos, município no interior do Rio Grande do Norte (RN), e foi criada em Acari, cidade vizinha.

Além de atuar na televisão, Titina esteve no teatro e participava dos grupos Casa de Zoé e Candeia, no qual era diretora. Em novelas, a atriz trabalhou nas produções "Geração Brasil” (2014), “A Lei do Amor”(2016), “Onde Nascem os Fortes” (2018) e "Mar do Sertão (2022).

Informações sobre velório e sepultamento de Titina Medeiros ainda não foram divulgadas.