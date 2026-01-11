Quem são as Helenas de Manoel Carlos? Conheça as protagonistas criadas pelo autor
Nas novelas em que escreveu, Maneco, como era chamado carinhosamente, deu o mesmo nome a todas as personagens principais
Manoel Carlos, autor de novelas da televisão brasileira, morreu nesse sábado (10), aos 92 anos. O escritor, além das histórias marcantes, ficou famoso por sempre colocar Helena como o nome da protagonista. No total, Maneco, como era chamado carinhosamente, escreveu nove Helenas, sendo três delas interpretadas pela mesma atriz. Relembre abaixo quem são, de quais novelas foram e nomes das atrizes responsáveis.
Conheça as Helenas de Manoel Carlos
Helena de "Baila Comigo"
A primeira Helena de Manoel Carlos foi vivida por Lilian Lemmertz na novela “Baila Comigo", de 1981.
Helena de "Felicidade"
Após 10 anos, em 1991, veio a segunda Helena de Manoel Carlos. A interpretação ficou por conta de Maitê Proença, na novela "Felicidade".
Helena de "História de Amor"
Em 1995, foi a vez de Regina Duarte viver uma Helena de Manoel Carlos, na novela "História de Amor".
Helena de "Por Amor"
Após dois anos, em 1997, Regina Duarte interpretou, novamente, uma Helena de Manoel Carlos. Dessa vez, a atriz esteve na novela "Por Amor".
Helena de "Laços de Família"
Em 2000, Vera Fischer assumiu o papel de uma Helena de Manoel Carlos. A atriz trabalhou em "Laços de Família".
Helena de "Mulheres Apaixonadas"
Na novela "Mulheres Apaixonadas", de 2003, quem viveu uma Helena de Manoel Carlos foi Christiane Torloni.
Helena de "Páginas da Vida"
Pela terceira vez, Regina Duarte viveu uma Helena de Manoel Carlos. Em 2006, a atriz trabalhou na novela "Páginas da Vida".
Helena de "Viver a Vida”
Após três anos, em 2009, uma Helena de Manoel Carlos marcou a história da televisão brasileira ao ser interpretada por uma atriz negra — essa, também, foi a primeira vez que uma novela foi protagonizada por uma mulher não-branca. O papel da personagem em "Viver a Vida" ficou com Taís Araújo.
Helena de “Em Família"
Em 2014, na novela “Em Família", Manoel Carlos trouxe a filha da atriz Lilian Lemmertz, a primeira Helena, para viver a personagem. Julia Lemmertz ficou encarregada de interpretar o papel na segunda fase da novela e, durante a primeira etapa, a responsável foi Bruna Marquezine.
