Quem são as Helenas de Manoel Carlos? Conheça as protagonistas criadas pelo autor

Nas novelas em que escreveu, Maneco, como era chamado carinhosamente, deu o mesmo nome a todas as personagens principais

Lívia Ximenes
fonte

Manoel Carlos morreu nesse sábado (10) aos 92 anos (Reprodução/Globo)

Manoel Carlos, autor de novelas da televisão brasileira, morreu nesse sábado (10), aos 92 anos. O escritor, além das histórias marcantes, ficou famoso por sempre colocar Helena como o nome da protagonista. No total, Maneco, como era chamado carinhosamente, escreveu nove Helenas, sendo três delas interpretadas pela mesma atriz. Relembre abaixo quem são, de quais novelas foram e nomes das atrizes responsáveis.

Conheça as Helenas de Manoel Carlos

Helena de "Baila Comigo"

image Lilian Lemmertz como Helena na novela "Baila Comigo" (1981) (Reprodução)

A primeira Helena de Manoel Carlos foi vivida por Lilian Lemmertz na novela “Baila Comigo", de 1981.

Helena de "Felicidade"

image Maitê Proença como Helena na novela "Felicidade" (1991) (Reprodução)

Após 10 anos, em 1991, veio a segunda Helena de Manoel Carlos. A interpretação ficou por conta de Maitê Proença, na novela "Felicidade".

Helena de "História de Amor"

image Regina Duarte como Helena na novela "História de Amor" (1995) (Reprodução)

Em 1995, foi a vez de Regina Duarte viver uma Helena de Manoel Carlos, na novela "História de Amor".

Helena de "Por Amor"

image Regina Duarte como Helena na novela "Por Amor" (1997) (Reprodução)

Após dois anos, em 1997, Regina Duarte interpretou, novamente, uma Helena de Manoel Carlos. Dessa vez, a atriz esteve na novela "Por Amor".

Helena de "Laços de Família"

image Vera Fischer como Helena na novela "Laços de Família" (2000) (Reprodução)

Em 2000, Vera Fischer assumiu o papel de uma Helena de Manoel Carlos. A atriz trabalhou em "Laços de Família".

Helena de "Mulheres Apaixonadas"

image Christiane Torloni como Helena na novela "Mulheres Apaixonadas" (2003) (Reprodução)

Na novela "Mulheres Apaixonadas", de 2003, quem viveu uma Helena de Manoel Carlos foi Christiane Torloni.

Helena de "Páginas da Vida"

image Regina Duarte como Helena na novela "Páginas da Vida" (2006) (Reprodução)

Pela terceira vez, Regina Duarte viveu uma Helena de Manoel Carlos. Em 2006, a atriz trabalhou na novela "Páginas da Vida".

Helena de "Viver a Vida”

image Taís Araújo como Helena na novela "Viver a Vida" (2009) (Reprodução)

Após três anos, em 2009, uma Helena de Manoel Carlos marcou a história da televisão brasileira ao ser interpretada por uma atriz negra — essa, também, foi a primeira vez que uma novela foi protagonizada por uma mulher não-branca. O papel da personagem em "Viver a Vida" ficou com Taís Araújo.

Helena de “Em Família"

image Julia Lemmertz e Bruna Marquezine como Helena na novela "Em Família" (2014) (Reprodução)

Em 2014, na novela “Em Família", Manoel Carlos trouxe a filha da atriz Lilian Lemmertz, a primeira Helena, para viver a personagem. Julia Lemmertz ficou encarregada de interpretar o papel na segunda fase da novela e, durante a primeira etapa, a responsável foi Bruna Marquezine.

