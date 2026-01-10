Manoel Carlos, um dos principais autores da TV brasileira, morre aos 92 anos

O autor Manoel Carlos morreu neste sábado (10), aos 92 anos. Conhecido como Maneco, ele foi um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira e ficou marcado por novelas ambientadas no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, e pela criação de protagonistas femininas chamadas “Helenas”. A notícia do falecimento foi confirmada pela produtora Boa Palavra, que informou, por meio de nota, que o velório será fechado e restrito a familiares e amigos próximos.

Maneco teve três casamentos e deixa cinco filhos, entre eles a atriz Júlia Almeida, que acompanhou o pai desde a infância e colaborou com ele na escrita de cenas.

VEJA MAIS

"A família agradece as manifestações de carinho e solicita respeito e privacidade neste momento delicado", diz a nota divulgada pelos familiares.

Maneco estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde realizava tratamento para a Doença de Parkinson. A causa da morte não foi revelada.

A última vez que uma novela de Manoel Carlos foi reprisada na TV Globo foi com "História de Amor", que começou a ser reexibida na faixa "Edição Especial" em 10 de fevereiro de 2025.

Trajetória na TV

Entre as obras escritas pelo autor estão 'Por Amor', 'Laços de Família', 'Mulheres Apaixonadas' e 'Em Família'. Manoel Carlos se aposentou em 2014, após a exibição de sua última novela. Nos últimos anos, vivia de forma reservada no Rio, após ser diagnosticado com Parkinson.

O autor iniciou a carreira artística como ator ainda na adolescência, atuando no Grande Teatro Tupi, da TV Tupi. Nos anos seguintes, passou a trabalhar como produtor, diretor e roteirista, escrevendo e adaptando programas e teleteatros para diversas emissoras.

Ao longo da trajetória, atuou na TV Tupi, TV Record, TV Excelsior, TV Rio e TV Itacolomi, além de colaborar com o Jornal do Commercio, em Recife. Participou da criação e produção de programas de destaque da televisão brasileira, incluindo atrações com Chico Anysio e Hebe Camargo.

Manoel Carlos estreou na TV Globo em 1972 como diretor-geral do programa Fantástico, função que exerceu por três anos. No mesmo período, também participou do Globo Gente, programa de entrevistas apresentado por Jô Soares.