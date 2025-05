Taís Araújo se emociona ao relembrar rejeição como primeira Helena negra de Manoel Carlos

Taís Araújo fez história ao ser escalada por Manoel Carlos para interpretar uma de suas protagonistas chamadas Helena - marca registrada do autor - na novela Viver a Vida, exibida em 2009. Foi a primeira vez que uma mulher negra assumiu o papel, mas a recepção do público não foi positiva e entristeceu a atriz.

Em entrevista ao Fantástico no domingo, 11, Taís se emocionou ao lembrar que deixou a França, onde vivia à época, para aceitar o convite no Brasil. O retorno, no entanto, foi marcado por uma enxurrada de críticas.

A mãe de Taís, Mercedes, acompanhou a entrevista e contou como viu de perto o sofrimento da filha. "Eu vi a novela, e eu não achava que estava dando errado, eu achava que ela estava ótima, só que o público não aceitava", relembrou. "O público odiou, e ela chorava. Eu falei: 'você não está fazendo nada errado, está tudo certo. Eu quero que você viva, eu quero você mentalmente boa, sã. Isso é só um trabalho, isso aí vai passar, vai acabar'."

A atriz chorou durante o relato e refletiu sobre o peso daquela fase. "Hoje eu sou mãe... Você ver um filho muito triste é a última coisa que você quer", disse.

Apesar das críticas, a atriz enxerga a personagem como um divisor de águas em sua carreira, bem como na vida de outras mulheres negras. "Helena não foi só um trabalho, foi 'o' trabalho. Não era o fantasma que pintei. Pelo contrário, foi transformadora para muitas mulheres. A quantidade de mulheres que eu encontro e falam: 'Deixei meu cabelo ficar crespo porque te vi na novela'", contou.

A experiência também redefiniu sua forma de atuar. "Depois de Xica da Silva, Helena foi a personagem que ampliou meu olhar artístico. Tive um insight de que precisava botar minha negritude para falar em todas as minhas personagens. Minha carreira é uma antes e outra depois", afirmou Taís, que atualmente dá vida à personagem Raquel no remake de Vale Tudo.