Exposição 'Sendas' marca 1º ano da Galeria Rose Maiorana; saiba mais

Na próxima quarta-feira (4), em celebração ao primeiro ano da Galeria Rose Maiorana, será aberta a exposição intitulada “Sendas”. Na mostra, a artista plástica Rose Maiorana propõe uma reflexão profunda sobre os caminhos, rumos e trajetórias que seguimos ao longo da vida, com suas escolhas, desafios e aprendizados. A visitação vai até o dia 5 de julho.

Rose Maiorana celebra o primeiro ano de sua galeria de arte

As obras expostas foram criadas ao longo de 2025, mas são fortemente influenciadas por fases anteriores da artista. A proposta de “Sendas” é justamente essa: mostrar como cada trajetória vivida pela artista, ao longo dos anos, moldou sua expressão artística atual.

“Trata-se de uma exposição que sintetiza e reinventa características marcantes de coleções passadas, resultando em composições inéditas que refletem amadurecimento, pesquisa estética e expansão criativa”, explica Rose Maiorana.

A artista convida o público, de uma forma mais intimista, a percorrer uma síntese poética e sensorial de sua própria jornada artística, marcada por momentos significativos, tanto pessoais quanto profissionais. A exposição representa um percurso afetivo, no qual a artista revisita suas inspirações, transformações e experiências acumuladas ao longo de anos de produção.

Com 26 obras inéditas, “Sendas” conta com o patrocínio da Porte Engenharia, que valoriza não só a galeria, mas a arte paraense. A construtora celebra essa marca junto à nova exposição. “A parceria com a galeria reforça o compromisso da Porte Engenharia com o fomento à cultura e ao desenvolvimento social no Pará. Para a empresa, é uma oportunidade valiosa de incentivar as artes plásticas locais, dar voz aos artistas paraenses e promover a conscientização sobre temas como a preservação ambiental, por meio da arte”, afirma Ernâni Guilhon, diretor da Porte.

Rose Maiorana destaca a importância dessa união, principalmente nesse momento de celebração do primeiro aniversário da Galeria Rose Maiorana. “A parceria com a Porte Engenharia tem sido decisiva para a disseminação e valorização da arte paraense no cenário nacional e internacional. Por meio dessa colaboração, venho ampliando o alcance de minha produção, participando de eventos e mostras em espaços importantes, além de contribuir para o fortalecimento de uma identidade cultural que valoriza a Amazônia e seus artistas. A iniciativa da Porte em apoiar e difundir a Galeria Rose Maiorana é um exemplo de como a união entre arte e urbanismo pode transformar paisagens e inspirar pessoas”, finaliza.

História dedicada à arte

Rose Maiorana sempre esteve muito ligada às artes visuais, tanto que, aos 14 anos, foi estudar o assunto com o professor e artista plástico Benedicto Mello. Já adulta, estudou com o artista plástico Marinaldo Santos e, inspirada pelo movimento Pop Art, Rose realizou seu primeiro vernissage, “Explosão de Cores”, em Belém. Dona de uma personalidade livre e observadora, contemplou e capturou a essência da natureza e a transformou em arte, nascendo “aFLORAr”, sua segunda exposição. Participou de coletivas tanto em Belém como em outras cidades, como Rio de Janeiro (RJ) e Bruxelas (Bélgica). Atualmente, Rose Maiorana está envolvida com a série “Amazônia Líquida”. A artista tornou-se uma embaixadora da cultura amazônica.

A nova exposição da artista, “Sendas”, tem o apoio da construtora Porte Engenharia e do Grupo Liberal.