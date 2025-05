Exposição 'Amazônia Líquida', de Rose Maiorana e Tarso Sarraf, chega a Porto Alegre (RS)

No universo das artes plásticas, está muito presente o diálogo entre partes diversas, como entre a obra do artista e o público espectador e também entre os cenários naturais e pinturas, esculturas e fotografias, por exemplo. E isso é natural, já que a própria arte sempre propicia diálogos novos, como, agora, a partir desta quinta-feira (15), por meio da exposição "Amazônia Líquida", reunindo trabalhos da artista plástica Rose Maiorana e do fotojornalista Tarso Sarraf. A mostra será aberta às 19h30, na Art 100 Gallery, na avenida Cristóvão Colombo, 17, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O primeiro diálogo relacionado à exposição envolve duas regiões brasileiras com suas peculiaridades e seus desafios sociais e ambientais. Rose Maiorana e Tarso Sarraf atuam em Belém do Pará, no norte do Brasil, na Amazônia, e seus trabalhos são, agora, expostos na capital gaúcha, no sul do país. A região amazônica reúne paisagens, cenários bem diferentes dos pampas sulinos do Brasil. Os ecossistemas, envolvendo povos, plantas, animais, solos e águas, são distintos, mas todos precisam ser preservados, precisam coexistir. E é sobre essa coexistência necessária de que fala "Amazônia Líquida".

Rose Maiorana e Tarso Sarraf: talento para mostrar nuances da realidade amazônida (Foto: Divulgação)

Essa exposição começou sua trajetória em 2023. Já foi observada pelo público não apenas em Belém, mas também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora chega a vez de Porto Alegre (RS). Na mostra, os espectadores conferem trabalhos que trazem à tona aspectos essenciais da realidade da população amazônica e sua relação com as águas, na maior bacia hidrográfica do planeta.

Um outro diálogo, que o público confere na mostra em Porto Alegre é o entre os dois artistas, Rose e Tarso. Para mostrar de forma artística nuances da vida na Amazônia, Rose Maiorana lança mão de seu talento para fazer intervenções em pintura sobre fotografias de Tarso Sarraf, configurando trabalhos que remetem o espectador a diferentes significados. As cores fortes aplicadas por Rose sugerem a alegria de viver, a resiliência dos povos da amazônia, entre indígenas, quilombolas, ribeirinhos e moradores de periferias de cidades na região, sobretudo, diante dos desafios em suas vidas. A composição das fotos de Tarso acerca de paisagens, momentos da vivência amazônica, projeta o olhar do público para uma realidade única, em que pessoas de diversas idades em momentos diversos convivem com a passagem do tempo e as dimensões dos espaços. E sempre na presença das águas.

Como um rio

Em Porto Alegre (RS), "Amazônia Líquida" começa a sua história nesta quinta (15), às 19h30, e poderá ser visitada na Art 100 Gallery, de terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Serão expostos 15 trabalhos. "A 'Amazônia Líquida' é um projeto maravilhoso tanto plasticamenre como pelo teor que transmite e que nos toca profundamente", destaca a curadora Angela de Oliveira, da Art 100.

Angela de Oliveira: exposição reúne trabalhos sensíveis sobre a região (Foto: Divulgação)

Ela situa a mostra em um momento representativo da cultura na capital gaúcha. "Considero muito importante em tempos em que Porto Alegre recebe a Bienal do Mercosul trazermos essa obra para o público do sul do país", diz.

Acerca da parceria entre Rose Maiorana e Tarso Sarraf, Angela ressalta ser algo valoroso e poético, por reunir "uma fotografia cheia de conteúdo com a interferência das cores muito brasileiras de Rose". Isso em uma sequência de conquistas acompanhada por Angela de Oliveira. "Rose evolui a passos largos como artista em paralelo a seu crescimento como empreendedora no meio da arte e como empresária. Digamos que hoje Rose é referência e inspiração para muitas", assinala.

Como repassa Angela, "Rose foi madrinha do Projeto Mares, Rios e Cores, da Art 100, e nos recebeu com muito carinho em Belém". "Sempre apoia nossos projetos", reitera.

Angela infoma estar levando "algumas obras para o Cour des Arts em setembro, com a a qual tenho uma parceria em um projeto chancelado pelo Parlamento Europeu e que terá em Gramado e no Norte seu polo no Brasil". Como um rio que segue silenciosamente entre paisagens múltiplas, "Amazônia Líquida" flui entre espaços e tempos, a fim de que, neste momento em que a região está na ordem do dia diante das mudanças climáticas, o público possa refletir sobre a cultura, a beleza e os riscos relacionados a essa matriz de imagens, sons, sabores e, sobretudo, de vida na Terra.